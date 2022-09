Le trading de cryptomonnaies simplifié, optimisé et automatisé par des experts : voici ce que propose HAL, une plateforme délivrant plusieurs types de stratégies de trading. Découvrez ce qui fait la singularité de HAL et ce qui la place loin devant les robots de trading classiques.

Bénéficiez de stratégies de trading optimisées avec HAL

Anciennement Napbots, HAL est une solution visant à démocratiser l'accès à des stratégies de trading de cryptomonnaies élaborées par des experts, et cela en se connectant directement aux plus grands exchanges.

Désormais entre les mains des équipes de CoinShares depuis son acquisition de Napoleon Group en 2021, HAL dispose du premier outil proposant des stratégies de trading automatisées conçues et affinées par des experts.

CoinShares est l'une des plus éminentes sociétés d'investissement en cryptomonnaies depuis sa création en 2014 avec des milliards de dollars d'actifs sous gestion et avec un large panel d'outils à disposition des traders. Son acquisition de HAL s'inscrit donc dans la continuité des événements qui ont mené à sa renommée.

HAL permet à ses utilisateurs de connecter son outil de trading automatisé à FTX, Kraken, Binance ou encore Bitfinex en quelques minutes grâce à leur clé API.

Les plateformes prisent en charge par HAL

Les différentes stratégies de trading conçues par les experts en trading de cryptomonnaies de HAL subissent un procédé de sélection rigoureux pour assurer leur viabilité. Avant d'être approuvée par le comité interne de HAL, une stratégie doit avoir fait ses preuves sur la plus longue période possible en fonction de différents indicateurs.

En plus des indicateurs techniques et des différentes propriétés relatives à chaque cryptomonnaie, certaines stratégies de trading élaborées par HAL sont optimisées grâce à l'intelligence artificielle. Cela se traduit notamment par l’utilisation de la technologie du deep learning, afin de délivrer la meilleure réactivité possible face au marché des cryptomonnaies.

La recette de HAL est simple : permettre aux traders de tous niveaux, de débutant à expert, de profiter d'une solution clé en main qui allie accessibilité et gain de temps pour rentabiliser leurs investissements.

De plus, soulignons que les interfaces de HAL sont disponibles en français, de quoi faciliter la navigation et les premiers pas pour les novices en trading de cryptomonnaies.

La mise en place d'une stratégie d'investissement avec HAL est on ne peut plus simple. Après une inscription ne prenant que quelques secondes et sans engagement, il suffit de relier votre exchange préféré aux robots de HAL grâce à la clé API de votre compte sur l'exchange en question.

Bien que cela puisse sonner comme un terme technique, une clé API constitue la passerelle entre 2 plateformes. En l’occurrence, si vous choisissez d'associer HAL à un compte FTX, la clé API permettra d'assurer la connexion entre les 2 entités de façon totalement sécurisée. Cette clé est d'ailleurs fournie par l'exchange lui-même.

👉 Retrouvez les tutoriels de HAL pour connecter votre clé API facilement en fonction de votre exchange

HAL propose un tableau de bord regroupant votre portefeuille de cryptomonnaies, une FAQ ainsi que les différentes stratégies d'investissements disponibles, le tout disponible en un clic.

Aperçu du tableau de bord de HAL

À l'heure de l'écriture de ces lignes, HAL propose 4 types de stratégies : Wise, Pulse, Dynamic et Artificial Inteligence (AI), chacune avec ses propres spécificités, mais toujours avec une approche optimisée du marché. Voici ce qu'elles proposent :

Wise : une stratégie d'investissement sur le long terme qui permet de lisser les entrées sur un actif en prenant des positions long lorsqu'un actif est sur le point de grimper. Au contraire, la position sera fermée si les signaux pointent vers une baisse de l'actif.

: une stratégie d'investissement sur le long terme qui permet de lisser les entrées sur un actif en prenant des positions lorsqu'un actif est sur le point de grimper. Au contraire, la position sera fermée si les signaux pointent vers une baisse de l'actif. Pulse : ces bots de trading permettent de bénéficier à la fois des tendances haussières et des tendances baissières du marché. Cette solution peut s'avérer pertinente dans des périodes de fluctuation majeures.

: ces bots de trading permettent de bénéficier à la fois des tendances haussières et des tendances baissières du marché. Cette solution peut s'avérer pertinente dans des périodes de fluctuation majeures. Dynamic : la stratégie dynamique est constituée de plusieurs stratégies en long et en short afin d'optimiser l'exposition à certains actifs.

: la stratégie dynamique est constituée de plusieurs stratégies en long et en short afin d'optimiser l'exposition à certains actifs. Artificial Inteligence (AI) Pick : comme son nom l'indique, cette stratégie est agrémentée par certaines technologies permises par l'intelligence artificielle afin de bénéficier des élans de marché au quotidien sans y penser.

Différentes stratégies proposées par HAL et leurs performances

Précisons que pour un maximum de transparence et de simplicité, HAL permet de trier les stratégies disponibles pour chaque actif en fonction de leurs performances sur une période choisie.

Des stratégies créées par des experts

Aujourd'hui, un nombre croissant d'exchanges ou de plateformes proposent des bots de trading qui permettent d'assurer certaines tâches après avoir été configurés par leur propriétaire.

Toutefois, étant donné que ces robots nécessitent d'être configurés, les résultats ne sont toujours pas au rendez-vous ou alors amènent simplement des rendements marginaux.

Il est nécessaire de faire la différence avec les stratégies ici proposées par HAL, qui ont été conçues par des experts du trading de cryptomonnaies afin de répondre à la volatilité propre au marché des cryptomonnaies, qui ne connaît aucun repos contrairement à la bourse.

Concrètement, bien que les utilisateurs de HAL bénéficient d'un outil automatisé, la plateforme leur offre l'accès à un large éventail de stratégies établies avec transparence et dont les performances peuvent être vérifiées en temps réel depuis le tableau de bord.

De plus, HAL permet à ses utilisateurs de développer leurs connaissances grâce à la section « Learn » dédiée à la fois aux analyses de marché et aux stratégies de trading.

Vous pourrez notamment y retrouver des articles pour vous aider à choisir votre premier bot de trading, comprendre le fonctionnement et l'efficience d'une stratégie de trading, ou tout simplement pour suivre les dernières nouveautés de la plateforme.

Quel est le prix des services de HAL ?

Avec HAL, Coinshares a fait le choix de rendre son produit accessible au plus grand nombre, grâce à une tarification unique : 19,90 € par mois. Avec cet abonnement, vous pouvez accéder à toutes les stratégies de HAL et cela sans engagement.

La formule par abonnement de HAL est relativement intéressante, car peu importe les bénéfices que vous engendrerez avec les stratégies, le tarif reste fixe. Il n'y a pas non plus de frais cachés si vous voulez changer de stratégie ou changer l'allocation de vos actifs par exemple.

Vous souhaitez tester les stratégies de HAL ? Vous pouvez essayer gratuitement la plateforme pour une durée de 15 jours. Notez qu'il n'est pas nécessaire d'enregistrer une carte bancaire pour essayer HAL, une particularité bienvenue qui évite les mauvaises surprises.

Conclusion sur l'offre de HAL

Avec sa multitude de stratégies disponibles (28 actuellement), HAL saura combler tous les profils de traders. Incontestablement, son plus gros avantage réside dans le ratio efficacité / résultat permis grâce à la sélection minutieuse des actifs proposés et de leurs stratégies relatives par les équipes de HAL.

Avec une formule d'abonnement accessible à toutes les bourses, HAL tend à devenir la référence du trading de cryptomonnaies optimisé, simplifié et automatisé par des experts. La formule est simple : permettre aux traders de cryptomonnaies de gagner du temps et de diversifier leurs stratégies tout en gardant le contrôle sur leurs allocations.

De plus, si vous êtes peu familier du trading de cryptomonnaies, la section dédiée à l'apprentissage saura vous apporter des bases solides afin que vous puissiez découvrir et vous familiariser avec ce milieu. Un centre d'aide est également à disposition des utilisateurs afin qu'ils puissent apprivoiser les différents outils de HAL et mieux comprendre le fonctionnement des bots.

Soulignons encore une fois que HAL se différencie clairement des bots de trading proposés par les exchanges grâce aux différents procédés de sélection rigoureux subis par les stratégies avant leur mise à disposition.

Enfin, HAL va bientôt étoffer son offre avec l'introduction des indices, c'est-à-dire un seul actif qui regroupe plusieurs cryptomonnaies et réplique leurs performances, à l’instar du CAC40 pour les actions des plus grandes entreprises françaises.

Ce dernier évoluera en fonction de l’ensemble des cours de ses sous-jacents. Les actifs ainsi proposés subiront un processus de sélection rigoureux chaque mois afin de proposer les meilleurs d'entre eux aux utilisateurs de HAL.

👉 Testez HAL gratuitement pendant 15 jours sans avoir besoin d'enregistrer votre carte bancaire

