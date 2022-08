Les institutionnels se désintéressent de Bitcoin (BTC) ? Les volumes chutent de 55%

Une récente étude de CoinShares révèle que les produits d'investissement en cryptomonnaies pour les institutionnels ont connu des volumes historiquement bas, avec seulement 1 milliard de dollars sur la semaine dernière. C'est 55% de moins que la moyenne annuelle, et la seconde pire performance de l'année.

Le Bitcoin désintéresse les institutionnels

En cette fin de mois d'août, les institutionnels ont montré un désintéressement particulier pour les actifs numériques. C'est en tout cas ce que rapporte une récente étude de CoinShares. Les produits d'investissements en cryptomonnaies ont connu leur troisième semaine consécutive dans le rouge, c'est-à-dire avec des sorties plus importantes que les entrées.

Pour information, les produits d'investissement comprennent les ETF, les ETP et tous les autres fonds spécialisés offrant une exposition à des actifs diverses. Ils sont notamment émis par Grayscale, ProShares, 21Shares ou encore CoinShares.

Au total cette semaine, ce sont 8,7 millions de dollars qui ont quitté les différents produits d'investissements en actifs numériques mentionnés ci-dessus. Par ailleurs, le Bitcoin (BTC) semblent être le grand perdant. Les fonds proposant une exposition à la première cryptomonnaie du marché ont vu 15,3 millions de dollars s'échapper en l'espace de 7 jours.

Fig. 1 : Tableau des volumes des fonds par actifs

D'un autre côté, l'Ether (ETH) s'en sort relativement mieux. Les fonds proposant une exposition à l'actif ont enregistré des petites entrées hebdomadaires de 2,9 millions de dollars au total. À l'aube de l'évènement le plus important de son histoire, Ethereum continue d'attirer les feux des projecteurs.

Toutefois, le tableau général demeure peu réjouissant. L'ensemble de ces produits dédiés aux institutionnels n'ont totalisé qu'un petit milliard de dollars de volumes de transactions sur cette semaine. C'est 55% de moins que sur la moyenne annuelle et cela marque la seconde pire performance de l'année 2022.

Une trop forte correlation avec les marchés actions ?

Cette étude nous apprend que la majorité du sentiment négatif des institutionnels à l'égard des cryptomonnaies est portée sur Bitcoin. En effet, son cours a rechuté fortement ces derniers jours après avoir échoué à franchir la resistance des 25 000 dollars et évolue actuellement aux alentours de 21 000 dollars.

Cette forte volatilité est justement explicable par la corrélation grandissante entre les marchés financiers traditionnels et le marché des cryptomonnaies. C'est notamment le cas en Asie, une situation qui a d'ailleurs forcé le Fonds Monétaire International (FMI) à tirer la sonnette d'alarme ce dimanche.

Toujours est-il que les chutes récentes des marchés actions et cryptomonnaies révèlent simplement l'anxiété de la majorité des investisseurs. En effet, la prise de parole de Jerome Powell le 25 août prochain, président de la Réserve Fédérale des États-Unis (FED), est clairement redoutée.

Il est attendu que la banque centrale américaine annonce, par le biais de son président, une poursuite de sa politique de restriction et une hausse de ses taux d'intérêts. Cela signifierait alors un ralentissement encore plus fort des flux de capitaux entrants vers les marchés financiers, et in fine, une prolongation de ce bear market.

Source : Rapport de CoinShares

