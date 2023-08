La FED veut surveiller davantage les activités liées aux cryptomonnaies chez les banques américaines

La Réserve fédérale des États-Unis (FED) a initié un programme visant à renforcer la surveillance des activités liées aux cryptomonnaies au sein des banques américaines. La FED précise que son but n'est pas d'entraver le développement des banques dans le domaine des cryptos, mais plutôt de les guider pour qu'elles opèrent en accord avec les réglementations et garantissent ainsi la solidité du système bancaire.

La FED s'immisce davantage dans les activités des banques

La Réserve fédérales des États-Unis (FED) a mis en place un programme visant à renforcer la surveillance de toute activité impliquant les cryptomonnaies au sein des établissements bancaires américains. Plus précisément, la FED souhaite superviser les activités entre les banques et les sociétés « non bancaires » telles que les sociétés fintech évoluant dans le secteur crypto.

Selon le communiqué de la banque centrale, cette décision vise à concilier innovation financière et stabilité pour le système bancaire :

« L'objectif du programme de supervision des activités nouvelles est de favoriser les avantages de l'innovation financière tout en reconnaissant et en traitant de manière appropriée les risques afin d'assurer la sécurité et la solidité du système bancaire. »

Toujours selon l'annonce de la FED, le processus qu'une banque d'État doit suivre afin de s'engager dans toute activité liée aux cryptomonnaies, effectué en concordance avec la FED, sera désormais plus conséquent.

Ainsi, les établissements bancaires concernés devront désormais démontrer aux superviseurs de la FED qu'ils disposent « des garanties appropriées pour mener cette activité de manière sûre et saine ».

Les activités ici concernées incluent entre autres la garde, l'échange, le prêt, l'émission ainsi que la distribution de cryptomonnaies. Par ailleurs, le simple fait pour une banque de travailler avec une société utilisant la technologie de registre distribué (DLT) suffira pour qu'elle soit concernée par cette nouvelle réglementation.

Enfin, notons que les banques concernées souhaitant s'engager dans des activités liées aux stablecoins feront l'objet d'une supervision plus poussée et devront mettre en place diverses pratiques, notamment concernant la gestion des risques pour la cybersécurité, la liquidité ou encore concernant les financements illicites.

Selon la FED, ce programme ne vise nullement à dissuader les établissements bancaires concernés d'évoluer dans le secteur des cryptomonnaies et de la blockchain, mais plutôt à les aider à le faire en toute conformité avec les réglementations afin d'assurer la pérennité du système bancaire.

Source : Communiqué

