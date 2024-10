Le cofondateur de Ripple Labs donne 10 millions de dollars de XRP pour soutenir Kamala Harris

En septembre dernier, Chris Larsen faisait partie des 88 chefs d’entreprise ayant signé une lettre ouverte de soutien à Kamala Harris. Il avait par ailleurs déjà donné 10 millions de dollars à la campagne de la candidate démocrate, d’après le New York Times. Cette semaine, il a fait un deuxième don du même montant pour sa campagne :

It's time for the Democrats to have a new approach to tech innovation, including crypto. I believe @KamalaHarris will ensure that American technology dominates the world, which is why I’m donating $10M in XRP in support of her. https://t.co/vb9KJA87JK

