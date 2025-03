ETF spot XRP : ce géant de 1 580 milliards de dollars entre dans la course

Le géant de la finance traditionnelle Franklin Templeton a dévoilé ses ambitions sur le XRP en déposant sa demande d'ETF auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Nous faisons le point.

Franklin Templeton fait sa demande pour un ETF XRP

Dans la course aux ETF crypto, le XRP de Ripple est l’un des plus attendus par une partie de la communauté. Ainsi, plusieurs gestionnaires d’actifs ont d’ores et déjà déposé leur dossier auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), comme Grayscale, Bitwise ou bien WisdomTree notamment.

Mardi, c’est Franklin Templeton qui a suivi le mouvement, en présentant son formulaire S-1 pour le Franklin XRP ETF.

Côté technique, Coinbase se verrait attribuer la garde des actifs, tandis que le fonds serait coté au Cboe BZX Exchange.

Alors que le moral est en berne sur le marché des cryptomonnaies, la nouvelle a tout de même permis au prix du XRP de s’apprécier. Lors de l’écriture de ces lignes, l’actif s’échange ainsi à 2,16 dollars, en hausse de 3,4 % en 24 heures.

Avec 1 580 milliards de dollars d’actifs sous gestion en date du 31 janvier, Franklin Templeton est le 15e plus grand gestionnaire de fonds au monde. Sur le sujet crypto, l’entreprise propose déjà l’ETF EZBC sur Bitcoin (BTC), avec 448 millions de dollars d’actifs sous gestion, ainsi que l’ETF EZET pour Ethereum (ETH), avec 23,27 millions de dollars.

En matière de probabilités d’approbation en 2025, les analystes de Bloomberg James Seyffart et Eric Balchunas estimaient celles des ETF XRP à 65 %, mettant en avant le fait que la SEC et Ripple devraient d’abord mettre un terme à leur bataille judiciaire.

Source : Dépôt S-1

