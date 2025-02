XRP, SOL, LTC, DOGE : quelles sont les probabilités d'acceptation des ETF ?

Alors que les ETF spot sur Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) ont été acceptés l’année dernière, une partie de l’écosystème s’attend à ce que les altcoins suivent. D’ailleurs, plusieurs gestionnaires d’actif y sont allés de leur dépôt, que ce soit VanEck avec Solana (SOL) ou bien Bitwise avec Dogecoin (DOGE) par exemple.

Dans ce contexte, les analystes de Bloomberg James Seyffart et Eric Balchunas ont établi des probabilités en ce qui concerne l’arrivée de ces ETF sur les altcoins pour l’année 2025. Selon eux, ce sont les fonds sur le LTC de Litecoin, actuellement portés par Grayscale et Canary, qui ont le plus de chances d’être approuvés cette année, et ce, à 90 % :

NEW: @EricBalchunas and I took a look at the filings for spot crypto ETFs. We're putting out relatively high odds of approval across the board. Mainly focused on Litecoin, Solana, XRP, and Dogecoin for now.

Here's the table with the odds and some other details: pic.twitter.com/xaXaNXLb0M

— James Seyffart (@JSeyff) February 10, 2025