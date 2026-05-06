La crypto TAO de Bittensor est maintenant disponible sur Solana et tout son écosystème

Le TAO, la cryptomonnaie native du protocole d'intelligence artificielle décentralisée Bittensor, est officiellement accessible au sein de l'écosystème Solana. Cette intégration rend la crypto TAO compatible avec la finance décentralisée (DeFi) de Solana, mais également les wallets.

le 6 mai 2026 à 9:00.

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Clément Wardzala

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Bittensor s'installe sur Solana grâce à Sunrise

L'arrivée de la crypto TAO de Bittensor sur Solana a été rendue possible par Sunrise, un protocole développé par Wormhole Labs. Cela s'inscrit dans une dynamique déjà bien engagée : Sunrise a précédemment permis l'arrivée sur Solana de cryptos telles que MEGA, HYPE, AVAX et MON.

Contrairement aux méthodes de « wrapping » traditionnelles, cette version du TAO bénéficie d'un statut canonique. Cela signifie que la crypto TAO fonctionne comme un actif natif de Solana, conservant ses métadonnées et étant immédiatement échangeable contre du SOL, de l'USDC ou du JUP sur des plateformes comme Jupiter et Meteora.

Ainsi, la crypto TAO devient également compatible avec les portefeuilles phares de l'écosystème Solana comme Phantom ou Solflare.

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Pour Saeed Badreg, PDG de Wormhole Labs, ce rapprochement était inéluctable :

blockquote icon

Bittensor est le réseau d'IA décentralisé le plus crédible de la crypto, et Solana est l'endroit où se forment les marchés on-chain les plus profonds. Amener le TAO ici était l'étape évidente. Sunrise est le moyen d'y parvenir.

Pour la Fondation Solana, cette intégration valide sa thèse des « Internet Capital Markets », qui veut que tout actif significatif doive être accessible mondialement dès sa mise en ligne sur une blockchain.

Bittensor est actuellement l'économie la plus importante du secteur de l'IA décentralisée. Le réseau fonctionne via 128 sous-réseaux (subnets) qui hébergent des marchés indépendants pour des ressources comme la puissance de calcul ou les données.

Yoav Cohen, PDG de TAO.com, souligne la portée de cette collaboration :

blockquote icon

L'IA décentralisée ne sera pas seulement une révolution technique, elle sera aussi financière. Pour que les plus brillants se distinguent, nous avons besoin d'une véritable méritocratie. C'est ce que permet le TAO, et maintenant, avec le soutien de l'écosystème Solana, cela ne fera que s'améliorer.

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Source : Solana

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Clément a investi dans le Bitcoin en 2017 et suit depuis 9 ans l'évolution de l'écosystème crypto. Devenu directeur de publication de Cryptoast, il s'efforce de rendre ces sujets accessibles au plus grand nombre à travers des contenus rigoureux, pédagogiques et approfondis. Il a publié plus de 2 000 articles couvrant le Bitcoin, les autres cryptomonnaies, les plateformes d'échange, les wallets, la DeFi et la fiscalité des crypto-actifs. Il est co-auteur du livre Bitcoin et autres cryptomonnaies, publié aux éditions Larousse, un ouvrage de référence destiné à vulgariser les mécanismes de la blockchain et des cryptoactifs auprès du grand public francophone. Il a également collaboré avec la banque Delubac & Cie à la réalisation de fiches pédagogiques sur les cryptomonnaies. Grâce à une équipe dévouée et passionnée, Cryptoast est devenu une référence incontournable du secteur francophone, fournissant des analyses approfondies et des informations pertinentes pour tous les passionnés et curieux de l'univers des cryptomonnaies et de la blockchain.

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