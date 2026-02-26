Cette région du Bhoutan délivre des visa tokenisés sur Solana – Comment l'acquérir ?

Dans cette région administrative spéciale du Royaume du Bhoutan, il est possible d'obtenir un visa grâce à de l'or tokenisé sur Solana. Analysons cela de plus près.

Acquérir son visa tokenisé sur Solana au Bhoutan : qu'en est-il réellement ?

Cette semaine, plusieurs médias ont rapporté que le Royaume du Bhoutan avait lancé un programme de visa tokenisé sur la blockchain Solana (SOL) pour les « nomades numériques ».

Dans les faits, cette demande de visa s’effectue en réalité sur le site Web DigitalBhutan, opéré par la société NomadClub LLC, et ne concerne pas le royaume dans son ensemble, mais Gelephu Mindfulness City (GMC).

Annoncée le 17 décembre 2023 par le roi Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, GMC est une région administrative spéciale dans la région de Gelephu et bénéficie d’une certaine autonomie vis-à-vis du royaume. En bref, GMC peut être vue comme un hub pro-business pensé pour attirer les investisseurs et les talents du monde entier, en plus d’être largement ouvert aux cryptomonnaies.

Comme le montre la copie d’écran ci-dessous, ce fameux « Digital Nomad Visa » coûte 2 800 dollars par an, pouvant être renouvelé pour 24 mois et nécessite un dépôt minimum de 10 000 dollars en tokens TER auprès de la DK Bank :

Condition d'acquisition du Digital Nomad Visa

Après son approbation, ledit visa offre la liberté de voyager et de résider à Gelephu Mindfulness City pour y expérimenter le concept de « Bonheur National Brut » :

Expérimentez la stabilité du Bonheur National Brut dans une ville où le bien-être prime sur la consommation, où le progrès préserve la tradition, où l'innovation rencontre la sérénité intérieure. Gelephu Mindfulness City offre un mélange unique de sagesse ancestrale, de nature préservée et de connectivité moderne avec l'ancien Royaume du Bhoutan.

Concernant le token TER, nous étions revenus sur ce sujet en décembre dernier, et il s’agit en fait d’or tokenisé sur la blockchain Solana. Ce dernier est émis par GMC et est exclusivement distribué par DK Bank.

Selon les données on-chain, sa supply est de 7 798 800 unités, ce qui porte sa capitalisation à 10,9 millions de dollars environ, 1 TER valant environ 1,4 dollar, selon le site Web officiel. Toutefois, les données de Solscan rapportent également que le TER n’a qu’un détenteur unique, suggérant ainsi que l’application officielle sur laquelle il doit être acquis ne permet pas l’autogarde.

Plus largement, le Bhoutan détient à ce jour 5 600 bitcoins, valorisés pour 380,72 millions de dollars à l’heure de l’écriture de ces lignes. Ainsi, une telle trésorerie ferait du royaume le 7e pays détenant le plus de BTC.

Source : DigitalBhutan

