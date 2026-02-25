Une cryptomonnaie pour relancer l'économie à Gaza ? Le Board of Peace initié par Donald Trump y réfléchit

Le Board of Peace étudie la possibilité de déployer un stablecoin à Gaza

Adeptes de l’interventionnisme, les États-Unis aiment se positionner en sauveurs du monde depuis de nombreuses décennies. Dans cette continuité, le fameux « Bord of Peace », initié par Donald Trump, étudierait la possibilité de lancer un stablecoin adossé au dollar pour relancer l’économie à Gaza, selon un rapport du Financial Times.

Après les récents projets plus ou moins sérieux du président américain pour tokeniser le départ des Gazaouis pour construire la « Riviera du Moyen-Orient » dans la région, cette nouvelle initiative devrait permettre aux habitants de la région d’y trouver un nouveau moyen de paiement, comme le souligne une source proche du dossier, tandis que leur accès au shekel israélien est de plus en plus limité :

blockquote icon

Il ne s’agira pas d’un “Gaza Coin” ni d’une nouvelle monnaie palestinienne, mais d’un moyen de permettre aux Gazaouis d’effectuer des transactions numériques.

Ainsi, ce projet s’opérerait sous la direction de Liran Tancman, un entrepreneur israélien bénévole au sein du Board of Peace. En outre, des membres du National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), l’organe de transition palestinien mandaté par les Nations Unies, prendraient également part à l’initiative.

Bien que rien ne soit encore concrétisé à l’heure actuelle, un responsable de l’administration Trump a déclaré que « Le Board of Peace, le NCAG et le Bureau du Haut Représentant pour Gaza étudient toutes les options susceptibles de relancer l'économie gazaouie ».

Certes, les stablecoins offrent des avantages non négligeables en tant que moyens de paiement, qui plus est lorsqu'ils sont acceptés dans des régions en crise avec un haut niveau de débancarisation. Néanmoins, rappelons que l'utilisation d'une monnaie étrangère fait aussi courir le risque de conséquences de politiques monétaires sur lesquelles l'on n'a aucun droit de regard. À propos du dollar, c'est d'ailleurs le cas dans plusieurs pays d'Amérique latine, notamment le Salvador, qui s'est tourné vers le Bitcoin (BTC) en 2021.

Source : Financial Times

