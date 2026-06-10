Kalshi lutte contre les délits d’initiés… Mais cela vaut-il le coup ?

La plateforme de marchés prédictif Kalshi dégaine des mesures pour lutter contre les délités d’initiés. Mais le modèle des prediction markets aurait-ils en réalité besoin de ses insiders ?

Kalshi essaie de lutter contre les délits d’initiés

Kalshi souhaite lutter contre les « insiders », ces personnes qui utilisent des informations confidentielles ou privilégiées pour fausser les paris. Ce mardi, la plateforme a annoncé plusieurs mesures. Certains utilisateurs seront désormais forcés de déclarer qui est leur employeur, afin de voir immédiatement les liens de travail d’une personne.

Par ailleurs, Kalshi introduit un système de notation du risque : certains marchés seront ainsi qualifiés de risqués et d’autres de plus sécurisés :

Nous avons mis au point un indice de risque spécifique attribué aux marchés présentant un risque accru de délit d’initié ou de manipulation.

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Pour les marchés les plus risqués, les vérifications d’emploi seront systématiques :

Pour les marchés présentant un risque accru de délit d’initié ou de manipulation, nous recueillons désormais des informations sur l’emploi avant que les traders puissent y participer. Cela nous permet d’identifier les personnes susceptibles d’être des initiés.

Dernière mesure : le renforcement des procédures de délation. Les utilisateurs de Kalshi peuvent désormais signaler aisément aux équipes de surveillance des traders jugés comme suspects.

Les délits d’initiés : un fléau nécessaire ?

Les plateformes de marchés prédictifs sont sous le feu des critiques ces derniers mois, avec de nombreuses affaires de délits d’initiés qui ont explosé dans la presse. Aux États-Unis, où les plateformes ne sont pas interdites, la justice américaine a commencé à s’intéresser aux délits d’initiés liés au pétrole, tandis que Donald Trump déclarait « le monde est un casino ».

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Mais pour un chercheur du Stevens Institute of Technology, les plateformes n’ont pas un intérêt majeur à trop limiter le délit d’initiés. Une quantité limitée d’insiders permettrait en effet d’assurer la qualité des informations. L’enjeu serait de ne pas en avoir trop, ni trop peu :

Les mêmes opérations d’initiés qui améliorent la précision du prix aujourd’hui peuvent réduire la participation qui rend le prix informatif demain. […] Mais un contrôle plus strict limite les activités des initiés, augmentant ainsi la participation. La précision suit donc une courbe en cloche et le contrôle optimal est interne, ni le laissez-faire ni une interdiction.

Autrement dit, les plateformes bénéficient d’une certaine mesure du fléau qu’elles combattent. Il faut par ailleurs noter que toutes ne sont pas aussi strictes avec les insiders. Le géant Polymarket est ainsi plus laxe… Pour combien de temps ? La régulation pourrait rattraper les plateformes de marchés prédictifs.

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Source : SSRN, Kalshi

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