L'effet Coupe du Monde : Polymarket et Kalshi voient leurs volumes exploser en juin

La ferveur autour de la Coupe du monde de la FIFA a dopé les marchés de prédiction. Le volume combiné de Kalshi et Polymarket a bondi de 75 % en juin, atteignant 44,8 milliards de dollars.

Les paris sur la Coupe du Monde font exploser les volumes des marchés prédictifs

Les volumes de juin atteignent 44,8 milliards de dollars, contre 25,66 milliards en mai. Kalshi affiche la plus forte progression du mois, avec un volume grimpant de 87,4 % à 31,5 milliards de dollars, contre 16,81 milliards en mai.

La plateforme principale de Polymarket, réservée aux utilisateurs hors des États-Unis, a atteint 10,26 milliards de dollars, en hausse de 45 %, alors qu’on observait plutôt un déclin de mars à mai. Sa branche régulée, Polymarket US, a de son côté doublé son volume, passant à 3,04 milliards de dollars contre 1,77 milliard en mai.

💡 Qu'est-ce qu'un marché de prédiction décentralisé ou prediction market ?

Le coup d’envoi de la Coupe du monde le 11 juin explique l’essentiel de cette hausse. Le marché de Kalshi sur le vainqueur du tournoi a à lui seul attiré plus de 832 millions de dollars de paris, la France étant créditée d’environ 35 % de chances de victoire.

Sur Polymarket, chaque match génère entre 500 000 et 2 millions de dollars de volume. Les contrats sportifs représentent désormais environ 80 % de l’activité de Kalshi, contre 39 % pour Polymarket.

Ce volume combiné dépasse désormais celui des paris sportifs classiques aux États-Unis. Pourtant, plus de dix États poursuivent en justice ces plateformes pour paris sportifs non autorisés. En Europe, elles sont largement interdites.

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Source : The Block

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