Arnaques aux diamants et aux cryptomonnaies : le procès le plus attendu de France vient de débuter

Attirés par des placements crypto aux rendements démesurés, une douzaine d'institutions sportives professionnelles et plus d'un millier de particuliers ont été escroqués. Les arnaqueurs ont pratiquement tous été appréhendés et leur procès a d'ores et déjà débuté.

Copié https://cryptoast.fr/feed/ Copié https://cryptoast.fr/arnaques-diamants-cryptomonnaies-proces-plus-attendu-france-debuter/