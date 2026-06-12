Cardano (ADA) – Hoskinson affirme être « le seul écosystème » à pouvoir faire tourner le monde

De retour après une courte pause médiatique, Charles Hoskinson affirme que Cardano est le seul écosystème capable de faire tourner le monde, mais les données on-chain d’ADA et son projet de migration vers Discord interrogent.

Hoskinson sort du silence avec une phrase choc

Quelques jours seulement après avoir annoncé une pause médiatique suite au passage de l’ADA sous les 0,20 dollar, Charles Hoskinson est revenu sur X en déclarant que Cardano est « le seul écosystème capable de faire tourner le monde ».

Le fondateur s’appuie sur ce qu’il présente comme dix années de recherche académique, le modèle de consensus décentralisé Ouroboros, la gouvernance décentralisée comprenant la « démocratie liquide » et la «constitution », l'utilisation d'EUTXO et l’arrivée de chaînes spécialisées comme Midnight pour la confidentialité. Il met aussi en avant la « RealFi Foundation », dirigée par John O’Connor, censée accélérer le déploiement de cas d’usage financiers réels dans les pays en développement .

👉 Sur le même sujet – Cardano s’effondre sous 0,20 $ – Hoskinson annonce qu’il prend une pause

Jusqu'à 10 000 $ offerts sur Binance, la plateforme crypto n°1 dans le monde

Des données on-chain qui racontent une autre histoire

Le discours est ambitieux, les chiffres le tempère. La TVL (Total Value Locked) sur Cardano s’élève à seulement 95,98 millions de dollars, avec un volume DEX quotidien de 1,57 million de dollars et des frais de chaîne de 1 402 dollars sur 24 heures d'après DefiLlama.

Côté Token Terminal, le tableau n’est pas plus flatteur. Les frais cumulés par Cardano sur 30 jours atteignent 61 900 dollars pour un revenu de 12 400 dollars. Quant à la capitalisation des stablecoins sur Cardano plafonne à 57,3 millions de dollars. À titre de comparaison, Solana génère à elle seule 6,43 millions de dollars de frais en 24 heures.

Le cours de l’ADA s’échange à 0,172 dollar, en hausse de 3,17 % sur 24 heures mais en recul de plus de 36 % sur 30 jours. La capitalisation du token tombe à 6,38 milliards de dollars, loin de ses sommets historiques.

Une migration vers Discord en guise de « révolution »

Le second épisode de ce retour médiatique surprend tout autant. Hoskinson a annoncé travailler sur un plan pour organiser une « grande migration » de la communauté Cardano depuis X vers un serveur Discord, afin de laisser derrière « le drame, les mensonges et la rage permanente ».

La réaction d’une partie de la communauté crypto a été immédiate et plutôt moqueuse. Plusieurs utilisateurs y voient une tentative de créer une chambre d’écho contrôlée, plutôt qu’une véritable réponse aux critiques sur l’adoption réelle de la chaîne. D’un côté un discours quasi messianique sur le rôle mondial de Cardano, de l’autre une activité on-chain qui peine à décoller et une stratégie de communication centrée sur la modération.

Découvrir comment bien investir dans Bitcoin (et protéger son épargne) avec la méthode Stratège

Publicité

Sources : Charles Hoskinson, DegenerateNews, DefiLlama, Token Terminal

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.