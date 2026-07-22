Morpho lance Midnight et Markets pour le crédit DeFi

Le protocole français de prêt décentralisé vient de lancer Midnight, une infrastructure dédiée aux crédits à taux fixe et à durée déterminée, accompagnée d’une nouvelle application Markets. L'objectif est de rapprocher la DeFi des standards de la finance traditionnelle.

Morpho Midnight, un nouveau protocole taillé pour les taux fixes

Morpho poursuit son offensive dans la DeFi avec le lancement de Midnight, un nouveau protocole non-custodial conçu pour les prêts et emprunts à taux fixe et à échéance déterminée. Contrairement aux protocoles de prêt traditionnels, où les taux évoluent en fonction de l'offre et de la demande, Midnight permet aux utilisateurs de verrouiller dès le départ le coût d'un emprunt ou le rendement d'un prêt.

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Pour accompagner ce lancement, Morpho déploie également Markets, une nouvelle interface permettant d'accéder aux marchés de Midnight. Les utilisateurs peuvent y consulter les différentes échéances disponibles, comparer les taux proposés et conclure directement leurs opérations de prêt ou d'emprunt.

Cette architecture se distingue de Morpho Blue, le protocole historique de la plateforme. Alors que Blue repose sur des marchés à taux variables déterminés de manière algorithmique, Midnight adopte une logique de marché où les prêteurs et les emprunteurs négocient un taux fixe pour une durée donnée. Une fois le prêt conclu, le coût de financement comme le rendement restent inchangés jusqu'à l'échéance, offrant une meilleure visibilité sur les flux financiers.

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Un déploiement progressif sur Base

Selon Morpho, le crédit onchain représente aujourd'hui environ 60 milliards de dollars, contre près de 200 000 milliards de dollars de nouveaux crédits émis chaque année dans la finance traditionnelle. Pour réduire cet écart, le protocole estime que la DeFi doit proposer des produits plus proches des standards institutionnels, notamment des prêts à taux fixe et à maturité définie.

Le lancement se veut prudent. Au démarrage, Midnight est déployé uniquement sur le layer 2 Base, avec une seule paire disponible : des prêts en USDC (USDC) collatéralisés par du cbBTC, la version tokenisée du Bitcoin émise par Coinbase. Les échéances proposées sont volontairement limitées dans un premier temps.

Les contrats intelligents lancés aujourd’hui couvrent uniquement le prêt et l’emprunt directs. Les fonctionnalités plus avancées, comme le renouvellement automatique des positions (auto-rolling), les callbacks ou l’allocation via des coffres (vaults), arriveront progressivement dans les prochaines mises à jour.

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Avec Midnight, Morpho complète son offre de crédit on-chain en y ajoutant les prêts à taux fixe. Après sa levée de fonds de 175 millions de dollars en juin, la start-up française poursuit son ambition de devenir l'infrastructure de référence du crédit décentralisé pour les institutions et les fintechs.

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Source : Morpho

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