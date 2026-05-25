La crypto MORPHO dépasse sa concurrente AAVE — Vers un changement de paradigme dans la DeFi ?

Ces derniers jours, la capitalisation du token MORPHO a fini par dépasser celle de l'AAVE. Lumière sur cet évènement qui pourrait vouloir dire plus qu'un simple flippening.

La capitalisation du MORPHO dépasse celle de l'AAVE

En fin de semaine dernière, la capitalisation du token MORPHO, du protocole de prêt et d’emprunt du même nom, a dépassé celle du token AAVE de son concurrent.

Selon les données de CoinGecko, le MORPHO pointe désormais à la 57e place du classement, grâce à une capitalisation de 1,56 milliard de dollars, là où l'AAVE affiche une capitalisation de 1,31 milliard de dollars pour une 62e place :

Aperçu du classement des cryptomonnaies

🔎 Comment fonctionne le protocole Morpho ?

Cette dynamique peut s’expliquer tant par les problèmes récents sur Aave suite au hack de Kelp que par les derniers succès de Morpho, que ce soit ses nombreux partenariats ou son statut nouvellement acquis de première licorne française de finance décentralisée (DeFi).

D’un point de vue opérationnel néanmoins, Aave reste encore le leader du lending, malgré les sorties massives de capitaux qui lui ont fait perdre sa place de numéro 1 de la DeFi. Ainsi, les données de DefiLlama rapportent une valeur totale verrouillée (TVL) de 14,3 milliards de dollars pour Aave, contre 7,4 milliards de dollars pour Morpho.

Là où le premier a vu sa TVL chuter de moitié en l’espace d’un mois, celle du second est restée stable.

Si les 2 protocoles proposent chacun du lending, la mise en pratique de leur solution présente des différences fondamentales, chacune avec des avantages et des inconvénients.

Pour Aave, nous sommes face à une large décentralisation des pools de liquidités, triés par actifs pouvant chacun servir de collatéral et être empruntés. Ici, le rendement est directement issu de l’offre et de la demande découlant de la tension sur chaque pool. À l’inverse, les pools de Morpho sont isolés les unes des autres, créant ainsi des vaults dont le rendement est généré par des curateurs qui administrent les fonds prêtés par les utilisateurs.

Dans le premier modèle, nous parlions plus tôt des conséquences du hack de Kelp, qui avait pu en révéler des failles, là où pour le second modèle, un manque de transparence peut être souligné, et c’était alors l’explosion de Stream Finance au mois de décembre qui avait souligné certaines faiblesses.

👉 Pour aller plus loin — Tout comprendre sur le protocole Aave

Au-delà d'un simple flippening de capitalisation entre 2 tokens, ce sont donc 2 visions opposées de la DeFi qui s'affrontent ici, mais seule l'évolution de la TVL à long terme permettra de définir quelle vision préfère le marché.

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Source : CoinGecko

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