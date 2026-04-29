Un nouveau langage de programmation pourrait rendre la DeFi possible sur Bitcoin sans modifier son consensus

Simplicity, un langage de smart contracts développé par Blockstream, est désormais actif sur Liquid, une sidechain de Bitcoin orientée vers les actifs tokenisés et les usages financiers. Avec PRECOP, nous pourrions, en théorie, utiliser cette logique sur Bitcoin mainnet, sans modifier son consensus.

Simplicity, le nouveau langage de programmation de Liquid pourrait bientôt arriver sur Bitcoin

Liquid Network est une sidechain de Bitcoin lancée par Blockstream en 2018, l’entreprise cofondée par Adam Back. Contrairement au Lightning Network, qui vise surtout à permettre des transactions rapides, Liquid se concentre davantage sur les échanges entre différents acteurs financiers, la confidentialité des transactions et l’émission d’actifs tokenisés.

C’est sur ce réseau que Blockstream a lancé le nouveau langage « Simplicity », au mois de juillet 2025. Ce langage de programmation devrait ainsi permettre une plus grande expressivité des smart contracts.

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Étant donné la proximité de fonctionnement entre Liquid et Bitcoin, le développeur Laz1m0v a pris l'initiative de construire « Predictive Convenant Oracle Protocol » (PRECOP), un protocole utilisant Taproot et Simplicity.

Le projet s’appuie plus précisément sur Simplicity et se présente comme une tentative de finance décentralisée sur Bitcoin, sans soft fork.

Son objectif est de permettre la création d'applications financières plus complexes, comme des swaps, des AMM ou des positions de dette collatéralisée, en utilisant le modèle UTXO de Bitcoin et les tokens Runes et BRC-20.

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PRECOP peut-il vraiment permettre de la DeFi sur Bitcoin ?

La principale limite de PRECOP est que ses règles ne sont pas vérifiées par l’ensemble des nœuds Bitcoin.

Le réseau ne voit qu’une transaction Taproot classique, valide selon les règles du consensus, tandis que la logique Simplicity est validée par d'autres utilisateurs.

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Une transaction contraire aux règles internes de PRECOP pourrait ainsi être validée et confirmée par le réseau Bitcoin, tout en étant rejetée par les utilisateurs du protocole, créant une désynchronisation entre les 2 protocoles.

Simplicity deviendrait plus intéressant s’il était intégré à Bitcoin via soft fork. Mais une telle évolution reste peu probable à court terme, tant la communauté Bitcoin reste prudente face aux changements de consensus.

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Source : PRECOP

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