Krach du Bitcoin – Pourquoi certains investisseurs ne paniquent-ils pas ?

Le Bitcoin a perdu plus de 50% depuis son record et la panique gagne le marché. Pourtant, certains investisseurs n'avaient déjà plus rien à craindre. On vous explique d'où vient la chute, et comment ils l'ont traversée.

Krach crypto : nous étions sortis du marché avant la chute

En quelques jours, le marché crypto a basculé. Le 2 juin, le Bitcoin a cassé le seuil symbolique des 70 000 dollars, et la chute ne s'est pas arrêtée là. Il évolue désormais autour de 62 700 dollars, soit plus de 50% sous son record d'octobre 2025. Plus d'un milliard de dollars de positions à effet de levier ont été liquidées dans la foulée.

📉 Est-ce que la chute du Bitcoin est une opportunité d'investir ?

Pour la plupart des investisseurs, la séquence a été brutale : bougies rouges, alertes de liquidation, et cette question lancinante qui revient à chaque correction, faut-il vendre maintenant ou tout est-il déjà joué ?

Mais avant de chercher quoi faire, encore faut-il comprendre ce qui se passe. Car une chute que l'on comprend fait toujours moins peur qu'une chute que l'on subit.

Pourquoi le marché chute-t-il ?

Première chose à comprendre : ce krach n'a pas une cause unique, il en a plusieurs. C'est précisément ce qui le rend aussi violent.

Le décor géopolitique pèse lourd. Depuis fin février, le conflit entre les États-Unis et l'Iran a largement bloqué le Détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 20% du pétrole et du gaz mondial. Le trafic y est réduit à une fraction de la normale, le baril oscille autour des 100 dollars, et un cessez-le-feu fragile ne suffit pas à rassurer.

Ce choc énergétique a provoqué un véritable changement de régime. Il y a encore quelques mois, le marché anticipait des baisses de taux de la Réserve fédérale, un scénario porteur pour les actifs risqués. Aujourd'hui, avec une inflation ravivée par la flambée de l'énergie, le discours s'est inversé : on redoute désormais des hausses de taux. Passer en quelques semaines de l'espoir d'un assouplissement à la crainte d'un resserrement suffit à faire vaciller les actifs les plus risqués.

Pourquoi ce durcissement pèse-t-il autant sur la crypto en particulier ? Parce que des taux élevés redonnent de l'attrait à l'argent sans risque, obligations et liquidités rémunérées en tête. Détenir un actif qui ne verse aucun rendement, comme le Bitcoin, a alors un coût d'opportunité plus élevé, et les capitaux se détournent des placements les plus spéculatifs. Or la crypto se situe tout au bout de l'échelle du risque : c'est souvent la première classe d'actifs que l'on délaisse lorsque la liquidité se resserre.

😱 Bitcoin plonge en « extrême peur » - Qu'est-ce que cela signifie pour le marché ?

Attention cependant à ne pas tout mélanger. Il ne s'agit pas d'un effondrement général des marchés. Le S&P 500 enchaîne au contraire les records, porté par l'engouement autour de l'intelligence artificielle. Ce que l'on observe relève moins de la panique généralisée que de la rotation : les capitaux quittent la crypto pour se reporter sur les actions. Le Bitcoin joue en ce moment sa propre partition, et ce n'est pas la plus enviable.

Mais la macroéconomie n'explique pas tout. Le marché crypto traverse aussi ses propres turbulences. Strategy (l'ex-MicroStrategy), l'un des plus gros acheteurs institutionnels de Bitcoin, a vendu du BTC pour la première fois en près de quatre ans. Le montant cédé est presque anecdotique. Mais le signal, lui, ne l'est pas : en franchissant pour la première fois la ligne de la vente, l'entreprise prouve qu'elle peut le faire, et le marché redoute désormais qu'elle en vende bien davantage.

Dans le même temps, les ETF Bitcoin enregistrent une véritable hémorragie de capitaux : plus de 5 milliards de dollars de sorties nettes sur les 4 dernières semaines. Quand les investisseurs institutionnels réduisent ainsi la voilure, c'est tout le marché qui encaisse. À cela s'ajoute la cassure de supports techniques importants, qui a enclenché les liquidations en cascade.

Rien d'irrationnel, donc. Simplement une accumulation de pressions au même endroit, au même moment.

Comment certains investisseurs ont traversé la tempête

C'est ici que les approches divergent. Pendant que le marché cédait à la panique, une partie des investisseurs n'avait tout simplement plus rien à craindre. Non par chance, mais par méthode.

Chez Crypto Stratège, notre portefeuille prudent repose sur notre algorithme propriétaire. Aucune décision n'est dictée par l'émotion du moment, uniquement par de la donnée. Quand les signaux se dégradent, il sécurise intégralement le capital en stablecoin USDC, hors du marché.

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Le 25 octobre 2025, alors que le Bitcoin s'échangeait autour de 111 500 dollars, ce signal s'est déclenché : sortie totale vers du stablecoin. Le portefeuille a donc traversé l'intégralité de la baisse à l'abri. Depuis cette sortie, le Bitcoin a perdu près de 45%.

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Soyons honnêtes : nous ne sommes pas sortis au sommet exact, et personne n'y parvient durablement. Mais c'est tout l'intérêt d'une méthode pilotée par la donnée. Elle ne cherche pas à deviner le point haut, elle réagit lorsque le risque devient défavorable. C'est ce qui la rend reproductible, là où l'intuition finit toujours par céder au mauvais moment.

Notre portefeuille dynamique, lui, poursuit un autre objectif : aller chercher les opportunités là où elles se trouvent, y compris en plein marché baissier. Car une tendance de fond négative n'empêche pas le marché d'offrir de beaux mouvements à qui sait les lire. Sorti lui aussi à 111 500 dollars en octobre, il ne s'est pas contenté d'attendre. Le 5 février, alors que le Bitcoin était retombé à 65 500 dollars, il s'est repositionné, avant de revendre le 16 mai à 78 100 dollars. Près de 20% de gain capturés en pleine zone de doute, là où la plupart ne voyaient qu'une chute de plus.

Une question de méthode, pas de chance

Le résultat se mesure. Depuis 2021, le portefeuille prudent affiche une performance de +352%. Pour donner une image complète : 20 000 euros confiés à cette méthode valent aujourd'hui 90 400 euros. Les mêmes 20 000 euros investis au même moment sur le Bitcoin, puis simplement conservés, n'en vaudraient aujourd'hui qu'un peu moins de 23 000. Près de quatre fois moins.

Graphique représentant la performance du portefeuille prudent (en bleu) et la performance du Bitcoin en buy & hold (orange)





Cette courbe n'est pas une promesse, mais un historique. Et la différence qu'elle illustre ne doit rien au hasard : elle vient d'une discipline appliquée à la lettre, à la hausse comme à la baisse.

Précisons-le clairement : les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et tout investissement comporte un risque. L'objectif n'est pas de promettre des miracles, mais de montrer ce qu'une méthode éprouvée sur un cycle complet permet d'éviter.

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