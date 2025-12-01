Pourquoi le Bitcoin (BTC) chute-t-il de nouveau à 86 000 dollars ?

Au cours de la nuit, le cours du Bitcoin (BTC) a chuté de nouveau, entraînant avec lui le reste du marché des cryptomonnaies. Que pouvons-nous dire sur cette nouvelle jambe baissière ?

Le Bitcoin (BTC) et les cryptomonnaies trébuchent de nouveau

La semaine dernière, le prix du Bitcoin (BTC) était parvenu à reprendre le niveau des 90 000 dollars, mais cette tentative semble désormais se solder par un échec, puisque l'actif a essuyé une lourde chute au cours de la nuit, pour passer brièvement sous 86 000 dollars :

Cours du BTC en données horaires

Lors de l'écriture de ces lignes, un bitcoin s'échange ainsi à 86 300 dollars, en baisse de 5,2 % sur 24 heures. De manière plus large, le reste du marché des cryptomonnaies accuse également le coup, avec une capitalisation en baisse de 4,9 % et des valeurs du top 10 qui perdent parfois plus de 8 %, à l'image de l'ADA ou du DOGE :

Aperçu du top 10 des cryptomonnaies

Quelles sont les bonnes pratiques pour affronter un bear market ?

Lors de chaque jambe baissière (ou haussière), il est coutume de chercher des raisons pour expliquer le mouvement, et quelques pistes peuvent donc être explorées.

Les raisons probables de cette baisse

Du côté des liquidations sur les marchés perpétuels, nous pouvons relever 641,5 millions de dollars de positions ayant subi une clôture forcée, et, parmi ces volumes, 567 millions de dollars sont issus de positions acheteuses. Certes, les montants en jeu sont conséquents, mais bien loin d'être significatifs en comparaison de ce que l'on peut constater lors des vagues de paniques.

Jeudi dernier, nous sommes revenus sur les mises en garde de S&P Global vis-à-vis de Tether, qui sont venues accentuer le climat de morosité ambiante. Depuis, Paolo Ardoino, le PDG de Tether, a fait valoir le fait que Tether avait toujours des liquidités excédentaires par rapport à son passif, en l'occurrence à raison de 30 milliards de dollars de différence à la fin du trimestre dernier. En parallèle, les bons du Trésor détenus par l'entreprise lui rapporteraient 500 millions de dollars de bénéfices mensuels.

Du côté des autres pistes, Phong Le, le PDG de Strategy, a déclaré samedi dans l'émission « What Bitcoin Did » que la société pourrait potentiellement vendre des bitcoins si sa valeur en bourse venait à chuter sous sa valeur nette comptable et qu'elle rencontrait des difficultés à lever de nouveaux capitaux. Néanmoins, l'intéressé a aussi précisé : « Je ne voudrais pas que notre entreprise vende du Bitcoin ».

En sus, la Banque populaire de Chine a réitéré sa position samedi à l'égard des cryptomonnaies, rappelant celle du gouvernement du pays :

Les activités commerciales liées aux cryptomonnaies constituent des activités financières illégales. Les stablecoins, une forme de monnaie virtuelle, ne répondent actuellement pas efficacement aux exigences d'identification des clients et de lutte contre le blanchiment d'argent, ce qui les expose à un risque d'utilisation à des fins de blanchiment d'argent, de fraude au financement et de transferts de fonds transfrontaliers illégaux.

Pourtant, ces trois dernières pistes, bien que négatives et pouvant peser sur le climat général de l'écosystème, ne semblent pas correspondre au timing de la baisse, qui s'est accélérée à partir de minuit, heure de Paris.

👉 Dans l'actualité également — Cryptos : dans un mois, le fisc verra automatiquement tout ce que vous tradez

Une autre explication pourrait se trouver du côté de la Banque du Japon, alors que son gouverneur, Kazuo Ueda, a laissé entendre que les taux pourraient augmenter ce mois-ci. D'ailleurs, le rendement des obligations japonaises à 2 ans a maintenant atteint son plus haut niveau depuis 2008.

Depuis des années, le yen est dévalué face à des monnaies comme l'euro et le dollar, et cela a motivé les emprunts en yen pour investir sur les marchés étrangers. En cas de hausse de taux, cette pratique pourrait devenir moins profitable et entrainer un retour des capitaux sur le sol japonais, ce qui peut expliquer les craintes du marché.

Toutefois, malgré les propos de Kazuo Ueda, soulignons que cette éventualité est pourtant connue depuis longtemps. Ainsi, si le marché des cryptomonnaies devient fébrile à ce point, la tendance baissière actuelle pourrait être plus qu'une simple correction.

Sources : TradingView, YouTube, PBC

