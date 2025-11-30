Cryptos : dans un mois, le fisc verra automatiquement tout ce que vous tradez

Fini la relative opacité des transactions sur les plateformes d’échange. Au 1er janvier 2026, les exchanges centralisés devront automatiquement fournir vos données de transaction au fisc. Qu’est-ce que cela change pour les contribuables et quels sont les risques ?

Les plateformes d’échange transmettront vos informations dès le 1er janvier 2026

Le changement a lieu au niveau européen. La directive « DAC 8 »entre en effet en vigueur pour tous les pays de l’Union européenne à partir du 1er janvier prochain. Tous les acteurs des cryptomonnaies, que cela soit des néobanques, des plateformes d’échange mondiales ou des entités plus réduites, devront transmettre vos transactions aux impôts.

Le but est bien sûr de lutter contre les « oublis » de déclaration. La collecte automatique ainsi que la transmission de l’identité des clients s’ajoute à des mesures KYC déjà particulièrement strictes pour les plateformes d’échange.

Autre élément qui pourrait en inquiéter certains : si l’échange automatique d’information ne débutera qu’en janvier 2026, le fisc pourrait se servir de ce point de départ pour remonter aux années antérieures. Attention donc à ceux qui auraient « omis » de remplir des déclarations au fil des ans.

Des risques élevés en cas de non-déclaration

En cas de non-déclaration, les peines sont élevées. En plus de la flat-tax de 30% sur les plus-values, les contribuables se verront notifier des pénalités de retard de 10 à 40% supplémentaires… Voire 80 % pour le cas où le fisc décèlerait des actions volontairement frauduleuses.

Dans les cas les plus graves, la dissimulation de plus-values ou comptes peut aller jusqu’à des sanctions pénales.

On rappelle au passage que le seuil d’exonération annuel est de 305 euros. En dessous, les gains ne sont pas taxés. Mais il faut quand même déclarer tous vos comptes, et ce, même si aucune transaction n’a eu lieu sur ces derniers.

Qu’en conclure ? Que si les cryptomonnaies étaient un idéal cypherpunk de désengagement étatique et fiscal, cela n’est désormais plus le cas. Les actifs numériques sont désormais bel et bien intégré au système déclaratif classique.

Source : Union européenne

