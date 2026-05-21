La femme du cofondateur de The Sandbox échappe de justesse à une tentative d'enlèvement

Rien ne semble pouvoir freiner l’inquiétante régularité avec laquelle se succèdent les affaires d’enlèvements et de séquestrations crypto sur le territoire français, même s’il faut bien admettre que de plus en plus de cas se résument à de simples tentatives ratées, comme pour la femme du cofondateur du métavers The Sandbox qui vient d’échapper au pire.

Tentative d'enlèvement visant la femme du cofondateur de The Sandbox

La France s'impose depuis le début de l'année - et même déjà au cours de l'année dernière - comme le pire pays du monde où habiter lorsqu'on possède des cryptomonnaies. Et pour cause, les affaires d'agressions et d'enlèvements se succèdent au point de représenter plus d'une cinquantaine de cas avérés depuis le mois de janvier.

Une escalade inquiétante qui vient à nouveau de frapper, en ciblant cette fois la femme de Sébastien Borget, une personnalité connue et influente du secteur des cryptomonnaies français puisqu'il est le cofondateur et actuel directeur des opérations de la plateforme de métavers The Sandbox.

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Des faits intervenus en début de soirée ce mardi 20 mai devant leur domicile de Villenoy, situé en Seine-et-Marne, alors qu'un homme se présentait au portail habillé comme un livreur et tenant un colis fictif à la main, afin de tromper la vigilance de sa victime.

Dès que la femme de Sébastien Borget a ouvert le portillon, cinq hommes cagoulés se sont engouffrés dans la cour de la maison. Ils l'ont alors traînée de force pour tenter de la faire monter dans une Citroën C3 stationnée à proximité, indiquant très clairement leur volonté de procéder à son enlèvement.

Fort heureusement, les cris de la victime - qui n'a pas subi de blessures - ont rapidement alerté les voisins qui sont intervenus pour s'interposer, obligeant les criminels à prendre la fuite. Selon les forces de l'ordre, le motif de cette agression ne fait aucun doute : réclamer une rançon en cryptomonnaies.

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Deux membres du commando placés en garde à vue

Mais l'affaire ne s'arrête pas là. En effet, quatre membres de ce commando en déroute vont s'enfuir à bord du véhicule utilisé pour cette tentative d'enlèvement, alors que deux d'entre eux vont décider de se cacher et de commander un VTC. Un Uber rapidement intercepté par une équipe de la Brigade anticriminalité (Bac) de Meaux.

Selon les forces de l'ordre, les deux individus interpellés - originaires de Pantin (Seine-Saint-Denis) - étaient en possession d’un sac contenant une arme de poing factice, des colliers de serrage et des cagoules. Ils se trouvent désormais en garde à vue, alors que leurs complices sont toujours activement recherchés.

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Une affaire qui souligne une nouvelle fois la nécessité d'une prise en compte plus sérieuse de ces agressions crypto par le gouvernement français, alors que le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez annonçait il y a peu « un plan de bataille contre cette délinquance » qui reposait sur un constat accablant, présentant la France comme un véritable « épicentre de ces nouvelles violences ».

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Source : JDD

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