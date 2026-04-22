Face à la grogne, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé de nouvelles aides pour les Français les plus touchés par la crise du carburant. Qui pourra prétendre à un coup de pouce ?

Les gros rouleurs bénéficieront d’une nouvelle aide du gouvernement

Alors que le gouvernement rejetait jusque là toute aide ponctuelle aux particuliers, il a été forcé de faire marche arrière. Sébastien Lecornu a en effet annoncé de nouvelles mesures d’aide, face à une crise pétrolière qui s’éternise, avec des prix à la pompe toujours très élevés.

Les « grands rouleurs » bénéficieront d’une aide correspondant à une baisse de 20 centimes par litre, pour le mois d’avril (de manière rétroactive), mai et juin. Cela ne concerne cependant que les automobilistes contraints d’utiliser leur véhicule à des fins professionnelles.

Seuls les « travailleurs modestes » bénéficieront de l’aide, soit environ 3 millions de Français, selon le Premier ministre.

Ceux qui travaillent, qui utilisent leur voiture pour aller travailler et qui sont sous la médiane du revenu imposable.

Cette médiane correspond à 17 000 euros imposables pour une personne seule ou moins de 50 000 euros pour un couple avec deux enfants. Autres conditions : il faut travailler à au moins 15 km de son domicile ou bien utiliser sa voiture au moins 8000 km par an pour des activités professionnelles.

Sébastien Lecornu a par ailleurs laissé la porte ouverte à de nouvelles aides, si cela devait s’avérer nécessaire :

Si les choses devaient s’aggraver d’autres annonces pourraient être faites.

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Source : Le Monde

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