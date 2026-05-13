France : le chômage atteint 8,1 %, un record depuis le Covid

Le taux de chômage est en nette hausse en France. Il atteint désormais 8,1 %, un seuil non connu depuis la période du Covid.

Le chômage en nette hausse en France

Les chômeurs sont 68 000 de plus au premier trimestre 2026 qu’au trimestre précédent, selon les statistiques publiées par l’Insee ce jour. Cela correspond à un taux de chômage de 8,1 % de la population active. C’est le 5e trimestre d’affilée que ce taux augmente, ce qui suggère une tendance de fond.

Le taux de chômage en France n’avait pas franchi le seuil des 8 % depuis 2021, au moment où l’activité avait été très perturbée par les conséquences de la crise du Covid-19.

Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail, pointe du doigt les conditions géopolitiques pour expliquer cette hausse du chômage :

Dans un contexte international dégradé, notamment marqué par des tensions commerciales, le marché du travail français fait preuve de résilience, malgré une hausse modérée du taux de chômage.

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L’Insee explique que ce 5e trimestre de hausse correspond à l’arrivée de la « loi pour le plein emploi », en janvier 2025. Elle avait obligé l’inscription des bénéficiaires du RSA à s’inscrire à France Travail. C’est cette décision qui porte en partie la hausse, avec également un chômage fort chez les jeunes :

Les bénéficiaires du RSA et les jeunes de 15 à 29 ans inscrits à France Travail contribuent pour près de la moitié de la hausse du taux de chômage.

Cette tendance s’inscrit par ailleurs dans une hausse des défaillances d’entreprise : leur nombre a augmenté de 5 % en mars sur un an, soit la troisième augmentation mensuelle d’affilée.

Source : Insee

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