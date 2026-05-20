Enlèvements crypto : le PDG de Coinbase dépense 7,6 millions de dollars pour sa sécurité

La vague d’enlèvements touchant le secteur des cryptomonnaies a conduit les grandes entreprises à renforcer leur sécurité. 7,6 millions de dollars ont ainsi été dépensés pour protéger Brian Armstrong, le PDG de Coinbase.

Les cadres des entreprises crypto s’arment contre les enlèvements

La sécurité des détenteurs de cryptomonnaies est malheureusement devenue une préoccupation constante dans l’écosystème. Alors qu’en France, une tentative d’extorsion ou enlèvement a lieu tous les 4 jours, force est de constater que les cryptomonnaies sont devenues une cible de choix du petit et grand banditisme.

Les attaquants ont montré qu’ils n’hésitaient pas à s’en prendre à des figures majeures – en témoigne l’enlèvement de David Balland, cofondateur de Ledger, en 2025. C’est pourquoi les PDG et autres cadres d’entreprises dépensent parfois des millions pour se protéger.

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Selon un rapport de Bloomberg, le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, dépenserait ainsi 7,6 millions de dollars pour sa sécurité personnelle, une somme qui dépasse celle allouée à la sécurité de certaines figures du monde bancaire. Par ailleurs, le budget total de protection des employés de la plateforme a également été revu à la hausse.

De nouvelles techniques de protection

Les invités de la Paris Blockchain Week 2026 ont pu voir les escortes policières et agents de sûreté qui accompagnent désormais les grands noms des cryptos. Par ailleurs, d’autres méthodes ont été mises en place pour éviter les enlèvements. Certains détenteurs choisissent de stocker leur fortune dans des coffres bancaires, sans pouvoir y accéder autrement.

Les services de sécurité personnelle font face à un afflux de demande constant. Du côté de Gemini, on dépense ainsi désormais 400 000 dollars par mois pour la sécurité des frères Winklevoss et de leurs proches.

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Le plus grand avantage des cryptomonnaies, qui est son indépendance face aux circuits financiers traditionnels, devient ainsi un point de vulnérabilité. S’il est possible de stocker des millions chez soi sur une simple clé USB, il est aussi plus facile d’enlever leurs détenteur pour le forcer à donner l’accès aux fonds.

C’est donc un autre axe par lequel le monde des cryptomonnaies se rapproche de la finance traditionnelle. Avec plus de sécurité, moins d’agilité, et des déplacements de PDG qui sont désormais extrêmement encadrés.

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Source : Bloomberg

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