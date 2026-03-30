Coinbase aurait influencé le PARITY Act contre Bitcoin pour protéger ses revenus liés à l'USDC

Alors que le Congrès américain débat d'une réforme fiscale pour les cryptomonnaies, le PARITY Act exclut Bitcoin de toute exemption sur les petites transactions, réservant ce bénéfice aux seuls stablecoins. Selon plusieurs sources, Coinbase aurait joué un rôle actif dans ce changement.

Coinbase aurait poussé à exclure Bitcoin du PARITY Act pour ne pas concurrencer l'USDC

En juillet 2025, la sénatrice du Wyoming Cynthia Lummis déposait le S.2207, une proposition de loi d'exemption fiscale sur les transactions Bitcoin inférieures à 300 dollars, plafonnée à 5 000 dollars par an.

Une initiative bipartisane qui a été saluée par la communauté et par Jack Dorsey, fondateur de Block, qui voulait l'intégration du BTC au grand paquet fiscal de l'administration Trump avant de finalement échouer faute de votes suffisants.

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Au mois de décembre 2025, les représentants Max Miller et Steven Horsford publient le « discussion draft », texte législatif préliminaire, du Digital Asset PARITY Act. Le texte prévoyait bien une exemption a minima de 200 dollars par transaction, mais uniquement pour les stablecoins réglementés conformes au GENIUS Act, adopté l'été dernier. Bitcoin est explicitement exclu.

Le texte n'a pas encore été formellement introduit au Congrès, mais ce changement a mis le feu aux poudres. Le 11 mars 2026, le média TFTC publie une enquête basée sur 3 sources indépendantes venant du milieu législatif américain.

Selon ces sources, Coinbase aurait affirmé aux législateurs que « personne n'utilise Bitcoin comme argent » et qu'une exemption de minimis sur le BTC serait « dead on arrival », c'est-à-dire sans intérêt.

L'exchange aurait ainsi orienté le débat vers une exemption réservée aux seuls stablecoins réglementés, et en particulier l'USDC, dont Coinbase est co-émetteur avec l'entreprise Circle.

Le TFTC dénonce ainsi un conflit d'intérêt, Coinbase aurait généré 1,35 milliard de dollars de revenus grâce à son stablecoin en 2025, via les intérêts des bons du Trésor en réserves. Une exemption fiscale rendant Bitcoin praticable comme moyen de paiement quotidien en ferait un concurrent direct, sans que Coinbase n'en tire le moindre revenu.

La direction de Coinbase a démenti catégoriquement. Brian Armstrong a qualifié les accusations de « totalement fausses ». Son Chief Policy Officer, Faryar Shirzad, a parlé de « mensonge total ».

Le Bitcoin Policy Institute confirme le glissement sans nommer Coinbase : « Au cours des 3 derniers mois, la direction sur le Capitol Hill a fortement évolué vers une exemption stablecoins uniquement, un écart significatif par rapport à toutes les propositions précédentes. »

This is extremely concerning if true. I can confirm that over the past three months there’s been a strong shift on the Hill to limiting the de minimis exemption to stablecoins only. BPI continues to meet with lawmakers to explain what a strategic blunder this would be for the… https://t.co/zkOBmwmuf3 — Conner Brown (@BitcoinConner) March 11, 2026

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« Personne n'utilise Bitcoin comme argent » : la critique de Coinbase inexacte, mais pas sans fondement

Les paroles prêtées à Coinbase sont excessives, mais elles ne sont pas entièrement fausses.

Bitcoin reste aujourd'hui très marginalement utilisé comme moyen de paiement à l'échelle mondiale. Le Lightning Network, surcouche de Bitcoin permettant des transactions instantanées à faible coût, enregistre pourtant une croissance continue de ses volumes depuis sa création.

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La vraie question est : qu'est-ce qui freine cette adoption ?

La complexité technique s'érode d'année en année, les portefeuilles se simplifient, l'expérience utilisateur progresse. Le manque de compréhension du grand public, lui, se résoudra également avec le temps et l'usage.

Mais la complexité fiscale, elle, est un frein artificiel et documenté : sans exemption, chaque dépense en Bitcoin déclenche une obligation déclarative, quelle que soit la somme. C'est précisément ce verrou que le PARITY Act, dans sa version actuelle, refuse de lever pour Bitcoin.

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Source : TFTC

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