Coinbase licencie 14 % de ses employés - Brian Armstrong s'explique

Alors que le cadre réglementaire CLARITY Act a enfin trouvé un compromis accepté par les deux camps, la plateforme Coinbase annonce le licenciement programmé de 14 % de ses effectifs. La faute à un marché volatil et - surtout - à une « transformation des méthodes de travail » associée à l’IA.

Coinbase annonce le licenciement de 14 % de ses employés

De toute évidence, même les compromis réglementaires obtenus de haute lutte ne permettent pas toujours de libérer le potentiel de ses protagonistes. Pour preuve : la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase annonce le licenciement de 14 % de ses employés (environ 700 personnes), quelques jours seulement après l'obtention d'un accord sur le texte de loi CLARITY Act.

En cause ? Un marché en train de traverser une « période de repli », selon son fondateur et CEO de Coinbase, Brian Armstrong, qui nécessite visiblement d'« ajuster [sa] structure de coûts dès maintenant afin de sortir de cette période plus légers, plus rapides et plus efficaces pour [sa] prochaine phase de croissance ».

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Car Brian Armstrong reste visiblement très confiant, face à ce qu'il présente comme « une solide assise financière » de son entreprise et un « secteur des cryptomonnaies à l'aube d'une nouvelle vague d'adoption, avec l'essor des stablecoins, des marchés de prédiction, de la tokenisation et bien d'autres innovations ».

Mais une autre raison apparaît également dans sa publication sur le réseau X, avec une arrivée en force de l'IA qui « transforme notre façon de travailler », au point de permettre de livrer en quelques jours ce qui prenait auparavant des semaines à une équipe complète. Une raison également invoquée en février dernier par le patron de la société Block, le célèbre Jack Dorsey, dans le cadre du licenciement de 40 % de ses effectifs.

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« Une intelligence artificielle, avec des humains en périphérie pour l’harmoniser »

Selon le communiqué de Brian Armstrong, cette réduction de personnel sera l'occasion de « reconstruire Coinbase comme une intelligence artificielle, avec des humains en périphérie pour l’harmoniser », avec moins de niveaux hiérarchiques, présentés comme contre-productifs.

En résumé : l’IA transforme en profondeur le fonctionnement des entreprises, et nous réorganisons Coinbase pour qu’elle devienne un chef de file de cette nouvelle ère. Il s’agit d’une nouvelle façon de travailler, et nous devons en tirer parti dans tous les aspects de nos activités. Brian Armstrong

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Selon le dépôt officiel effectué auprès de la SEC, cette opération devrait coûter entre 50 à 60 millions de dollars à Coinbase, principalement sous le forme d'« indemnités de licenciement et autres prestations de fin de contrat versées aux salariés », avec un règlement total programmé pour deuxième trimestre de cette année.

Une situation qui ne manque pas de soulever des critiques, notamment suite au rachat de la plateforme de levée de fonds Echo en octobre dernier, pour un total de 475 millions de dollars, dont l'utilité reste discutable selon le compte X kirbycrypto, alors que cette somme « aurait permis de conserver chaque employé en poste pendant au moins les deux prochaines années ».

Au moment d'écrire ces lignes, l'action COIN de Coinbase enregistre un repli de 2,6 % sur les dernières 24 heures.

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Sources : Brian Armstrong, Coinbase, kirbycrypto

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