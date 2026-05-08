Coinbase a publié des résultats trimestriels difficiles, avec une perte nette de 394 millions de dollars au premier trimestre 2026. Pourtant, l'action COIN encaisse le choc sans céder. Dans le même temps, la plateforme de recherche Artemis estime que la société pourrait valoir 6 fois plus d'ici 2031.

Une perte de 394 millions de dollars qui ne fait pas trembler l'action COIN

Coinbase a publié le 7 mai 2026 ses résultats du premier trimestre. La plus grande plateforme américaine de cryptomonnaies a enregistré un chiffre d'affaires de 1,4 milliard de dollars, en baisse de 21 % sur un trimestre, et une perte nette de 394 millions de dollars. L'EBITDA ajusté reste toutefois positif à 303 millions de dollars, soit le 13ème trimestre consécutif dans le vert sur cet indicateur.

EBITDA ajusté : pourquoi cet indicateur compte L'EBITDA ajusté mesure la rentabilité opérationnelle d'une entreprise avant intérêts, impôts, amortissements et éléments exceptionnels. Pour Coinbase, rester positif sur cet indicateur (303 millions de $) malgré une perte nette de 394 millions de dollars signifie que le cœur du business reste rentable, et que la perte comptable provient surtout d'éléments non-cash (dépréciations d'actifs crypto, charges de restructuration, etc.).

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La direction explique ce trou d'air par un marché crypto déprimé. La capitalisation totale du secteur et les volumes ont reculé de plus de 20 % d'un trimestre à l'autre, pesant directement sur les revenus de transaction.

Côté marché, la sanction est mesurée. L'action COIN cote 192,96 dollars, en hausse de 0,49 % sur les 5 derniers jours, pour une capitalisation de 50,84 milliards de dollars. Un signal que les investisseurs avaient anticipé un trimestre faible et regardent surtout la trajectoire long terme.

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Licenciements et annonces clés du earnings call

La principale annonce du call trimestriel concerne le plan de restructuration. Coinbase a confirmé une réduction d'effectifs de 14 % annoncée plus tôt dans la semaine. La CFO, Alesia Haas, a indiqué que l'entreprise enregistrerait entre 50 et 60 millions de dollars de charges de restructuration au deuxième trimestre.

Le message est clair, Coinbase se transforme en société « AI-native » avec une productivité par ingénieur en hausse de 80 % en un an. Les dépenses ajustées 2026 devraient s'établir entre 4,3 et 4,6 milliards de dollars, soit environ 500 millions de moins que le rythme annualisé de fin 2025.

L'autre annonce importante concerne les stablecoins. La CFO a confirmé que le contrat USDC liant Coinbase à Circle se renouvelle automatiquement tous les 3 ans à perpétuité et ne peut pas être résilié . Le nombre d'USDC détenus dans les produits Coinbase a atteint un record de 19 milliards de dollars. La plateforme capte près de 50 % de l'économie totale de l'USDC.

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Brian Armstrong a également mis en avant les dérivés (plus de 200 millions de dollars de revenus annualisés), les marchés prédictifs (100 millions en mars, deux mois après le lancement) et la stratégie « Everything Exchange » qui inclut désormais actions et matières premières.

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La thèse d'Artemis : Coinbase valorisée à 300 milliards de dollars ?

Le même jour, la société de recherche Artemis a publié une thèse qui a fait beaucoup de bruit. Son fondateur Jon Ma estime que l'action COIN pourrait atteindre une capitalisation d'environ 300 milliards de dollars d'ici 2031, soit un multiple de 6 par rapport au niveau actuel .

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Le raisonnement repose sur deux axes. D'abord, l'offre de stablecoins qui atteindrait 3 000 milliards de dollars en 2031, dont 30 % pour l'USDC. Ensuite, le commerce piloté par des agents IA (« agentic commerce ») représenterait un marché adressable de 7 500 milliards de dollars, dont Coinbase capterait des revenus grâce à son protocole x402 et la blockchain Base. Au total, Artemis projette 23 milliards de dollars de revenus et 10 milliards de bénéfice net en 2031, avec un PE de 30.

Le PE, ou Price-to-Earnings ratio (ratio cours/bénéfice) C'est un indicateur boursier classique qui mesure combien les investisseurs sont prêts à payer pour chaque dollar de bénéfice généré par l'entreprise. Il se calcule en divisant le cours de l'action par le bénéfice net par action (BPA).

Ces projections sont ambitieuses, faire que l'USDC représente 30 % d'un marché des stablecoins multiplié par 10 (soit plus de 3 000 milliards de dollars) suppose que l'USDC continue de gagner des parts de marché par rapport à l'USDT et à d'autres concurrents. Quant aux 7 500 milliards de commerce agentique, ils dépendent d'une adoption massive d'agents IA autonomes que personne ne sait encore mesurer.

La concurrence n'est pas non plus absente. Robinhood (HOOD) capitalise déjà 68,69 milliards de dollars, soit plus que Coinbase, et grignote des parts sur les dérivés et les marchés prédictifs. Stripe et Tempo se positionnent aussi sur l'agentic commerce. Artemis le reconnaît, mais mise sur la combinaison USDC, Base, x402 et CDP comme barrière à l'entrée.

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Sources : Yahoo, Artemis

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