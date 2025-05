La fuite de données de Coinbase va coûter un nouveau procès à l'entreprise

Une fuite de données qui pourrait coûter très cher à Coinbase… L’entreprise fait face à un recours collectif de la part des investisseurs ayant acheté ses actions. Ces derniers estiment qu’elle n’en a pas fait assez pour empêcher une chute de ses actions. Que retenir de ces accusations ?

Coinbase fait face à un recours collectif de la part des investisseurs

Il y a 2 semaines, la plateforme d’échange Coinbase avait révélé avoir fait l’objet d’une demande de rançon suite à une fuite de données. Bien que moins de 1 % des clients de l’entreprise aient été visés, des informations très sensibles ont fuité, notamment les noms, adresses, photos d’identité, ainsi que les 4 derniers chiffres des numéros de Sécurité sociale.

L’affaire a fait chuter le cours de l’action de Coinbase (COIN). La plateforme d’échange était déjà critiquée pour les campagnes de phishing qui ont conduit à la perte de 45 millions de dollars en l’espace d’une semaine seulement. Dans l’ensemble, l’entreprise fait face à de vives critiques de la part de certains utilisateurs.

Les investisseurs ayant acheté des actions Coinbase se basent donc sur ces éléments pour déposer ce recours collectif. Ils estiment que l’entreprise n’a pas divulgué suffisamment rapidement la fuite de données. Ils affirment également qu’ils n’étaient pas non plus informés d’une infraction à un accord avec le régulateur financier britannique.

Pertes importantes pour les détenteurs d’actions COIN ?

Pour toutes ces raisons, les investisseurs s’estiment floués, l’action COIN ayant nettement chuté ce mois :

En raison des actes répréhensibles et des omissions des défendeurs, et de la chute brutale de la valeur de marché des actions ordinaires de la société, le plaignant et les autres membres du recours collectif ont subi des pertes et des dommages importants

Le recours collectif demande à Coinbase des dommages et intérêts pour les investisseurs ayant investi dans les actions COIN entre le 14 avril 2021 et le 14 mai 2025. Pour rappel, la fuite des données a déjà coûté à Coinbase entre 180 et 400 millions de dollars de réparation et remboursements.

Source : Justia

Illustration : TechCrunch via Flickr (CC BY)

