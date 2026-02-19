Baisse de l'action COIN - Brian Armstrong explique que « Coinbase est une entreprise incomprise »

La plateforme d’échange de cryptomonnaies Coinbase vient de publier des résultats négatifs, alors que son action dévisse de 45 % sur les 6 derniers mois. Rien d’alarmant, selon son PDG-fondateur Brian Armstrong, qui souligne tout de même que son entreprise reste largement « incomprise ». C’est-à-dire ?

Coinbase : une société crypto sous-évaluée par Wall Street ?

Il ne fait pas nécessairement bon être une société crypto lorsque vient le moment de publier ses résultats trimestriels, alors que le marché s'enfonce toujours un peu plus à la baisse sous l'impulsion d'un Bitcoin qui semble décidé à s'installer durablement sous le niveau des 70 000 dollars.

Une expérience récemment menée par la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase, avec un bilan qui affiche 667 millions de dollars de pertes sur la période du quatrième trimestre de l'année dernière qui ne fait pas les affaires de son action COIN, en baisse de plus de 45 % sur les 6 derniers mois.

L'action COIN de Coinbase affiche une baisse supérieure à 45 % sur les 6 derniers mois

Face à cette situation, le PDG-fondateur de Coinbase, Brian Armstrong, reste confiant en expliquant comment son exchange et la crypto « n’ont jamais été aussi solides », dans un contexte actuellement très favorable qui associe clarté réglementaire, arrivée massive des institutionnels et mutation profonde du système financier en lien aux cryptomonnaies.

De quoi lui permettre d'affirmer « qu'aucune entreprise au monde n'est actuellement mieux positionnée que Coinbase pour profiter et participer à la concrétisation » de ce changement de paradigme en cours. Mais alors, comment expliquer ces résultats mitigés ? Tout simplement car Coinbase reste « une entreprise incomprise ».

Coinbase face au « dilemme de l'innovateur »

Une incompréhension que Brian Armstrong explique par la réticence d'une part importante des acteurs (vieillissants) de la finance traditionnelle - estimée à 50 % - qui restent très sceptiques face à toutes les innovations en lien aux cryptomonnaies, largement considérées comme une menace pour leur secteur d'activité.

Selon lui, tout cela s'inscrit dans une logique finalement assez classique, qu'il identifie comme « le dilemme de l’innovateur » qui finira par devenir la norme, en laissant les plus réfractaires sur le bord de la route.

📰 667 millions de dollars de pertes : Coinbase publie des résultats en nette baisse pour le 4e trimestre 2025

Les plus grandes innovations disruptives au monde ont toutes suivi ce schéma. Vous pouvez regarder Uber, Airbnb, les voitures autonomes, l’adoption de l’IA, et même SpaceX contre la NASA. La crypto perturbe directement Wall Street, donc il est logique que certains de ses acteurs comprennent mal la crypto et/ou Coinbase. Les plus intelligents vont l’adopter. Les retardataires seront laissés pour compte.

Mais peut-être que Coinbase devrait également éclaircir certains points, visiblement difficiles à appréhender par ses actionnaires. Comme par exemple le rôle de sa « Base app » implantée en juillet dernier au centre de l'écosystème de son layer 2 Base.

Un outil présenté par Brian Armstrong comme une version self-custodial de Coinbase, centrée sur le trading, qui s'inscrit dans une mutation on-chain de notre société actuelle. Mais « la grande majorité de l’allocation de ses ressources se concentre sur sa plateforme ».

Sources : Brian Armstrong, hishboy

