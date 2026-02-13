667 millions de dollars de pertes : Coinbase publie des résultats en nette baisse pour le 4e trimestre 2025

Le bear market touche les grandes plateformes d’échange. Coinbase a ainsi rapporté de fortes pertes au 4e trimestre 2025, mais reste optimiste pour l’avenir.

Pertes très importantes pour le 4e trimestre chez Coinbase

Sur le dernier trimestre de l’année 2025, Coinbase rapporte des pertes très importantes : 667 millions de dollars. Le ralentissement du marché crypto a conduit à des activités de trading réduites, ce qui a précipité ces pertes.

Au total, la plateforme a affiché un chiffre d’affaires de 1,78 milliard de dollars sur le trimestre, soit un recul de 5 % par rapport au trimestre précédent. Elle anticipait des revenus de 1,83 milliard de dollars.

Les revenus liés aux stablecoins ont cependant augmenté : ils ont grimpé 3 % sur le trimestre, soulignant la place prédominante de ce secteur des cryptomonnaies. Les transactions liées aux produits dérivés, issues des clients institutionnels, ont également été en hausse.

Le volume d’échange passe sous les 1 milliard de dollars

Signe de ce ralentissement : le volume d’échange de la plateforme est passé sous le seuil symbolique de 1 milliard de dollars pour le 4e trimestre 2025. Au 3e trimestre, il représentait encore 1,5 milliard de dollars.

L’action de Coinbase (COIN) est en baisse sur la semaine, ayant chuté de 20 %. Une performance qui reflète le contexte plus large : les cryptomonnaies ont nettement chuté depuis le début de l’année. Le cours du Bitcoin (BTC) a ainsi perdu 19 % sur les deux dernières semaines, malgré une légère reprise ces derniers jours.

Dans ce contexte plutôt morose, Coinbase s’est montré optimiste et a souligné le caractère cyclique des marchés liés aux cryptomonnaies :

Nous restons optimistes quant à la trajectoire à long terme de l’industrie des cryptomonnaies. Le marché crypto est cyclique, et l’expérience montre que la situation n’est jamais aussi bonne – ni aussi mauvaise – qu’elle peut le paraître. Si les prix des actifs peuvent être volatils, en arrière-plan, un courant profond de transformation technologique et d’adoption des produits crypto se poursuit.

Source : Coinbase

