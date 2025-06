Bientôt une autre société crypto cotée en bourse ? Gemini dépose une demande d'introduction

La plateforme d’échange Gemini, fondée par les jumeaux Winklevoss, vient de déposer un dossier confidentiel auprès de la SEC pour préparer son introduction en bourse, quelques jours après l’IPO fracassante de Circle.

Ce que l'on sait pour le moment

L’information a été officialisée le 6 juin 2025. Gemini a déposé une déclaration d'enregistrement préliminaire auprès de la SEC, l’organisme qui supervise les marchés financiers américains, pour s'introduire en bourse. Le contenu précis du dossier reste pour l’instant confidentiel, comme le permet la procédure. Aucune date, ni valorisation cible n’a encore été annoncée.

Plusieurs éléments confirment que Gemini prépare ce moment depuis longtemps. La société travaille depuis plusieurs mois avec Goldman Sachs et Citigroup comme le révélait Bloomberg en mars. La plateforme américaine d'échange de cryptomonnaies a réglé début 2025 un litige avec la CFTC pour 5 millions de dollars. La SEC, de son côté, a officiellement clos son enquête sur la plateforme plus tôt cette année.

Si l’opération se concrétise, Gemini deviendra l’une des rares sociétés crypto cotées en bourse (en dehors des acteurs du minage) avec Coinbase, Bakkt, Galaxy Digital ou Circle.

Recevez 20 $ en Bitcoin avec le code CRYPTOAST20 sur Gemini

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

👉 Notre avis sur l'exchange Gemini

Les jumeaux Winklevoss, visionnaires ?

Gemini a été lancée en 2014 par Tyler et Cameron Winklevoss. Pour rappel, les deux frères sont connus pour avoir cofondé ConnectU, un réseau social qui les a menés à poursuivre Mark Zuckerberg, qu’ils accusaient d’avoir volé leur idée pour créer Facebook. Ils ont touché 65 millions de dollars dans le cadre de ce règlement à l’amiable, dont une partie a été investie très tôt dans… Bitcoin.

En 2013, ils achètent entre 100 et 120 000 BTC à environ 100 dollars. En 2025, ces jetons valent plus de 12 milliards de dollars. À ce jour, ils sont parmi les seuls à avoir misé avec succès sur deux actifs valorisés à plusieurs milliards : Facebook et Bitcoin.

🌐 Dans l'actualité - L'action de Circle est-elle surévaluée ? Ce qu'il faut retenir de la 1re journée de trading

Commencez votre aventure crypto avec notre guide pas-à-pas

Publicité

Source : PR Newswire

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital