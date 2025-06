L'action de Circle est-elle surévaluée ? Ce qu'il faut retenir de la 1re journée de trading

Fondée en 2013, Circle est l'une des entreprises les plus anciennes dans le secteur de la crypto, et aussi l'une des plus connues. Son stablecoin, l'USDC, est capitalisé à 61 milliards de dollars, ce qui place la firme américaine dans le haut du panier. Dans le secteur des stablecoins, pour le moment, son seul véritable concurrent est Tether et son célèbre USDT qui culmine aujourd'hui à 154 milliards de dollars.

Douze ans après sa création, Circle s'est lancée en bourse, sur le New York Stock Exchange plus précisément - la plus importante bourse des États-Unis. Pour l'occasion, la firme a affiché ses couleurs devant le NYSE, accompagnées de la phrase « an internet financial system for global prosperity », soit « un système financier sur Internet pour la prospérité mondiale ». Un clin d'œil à son souhait de bâtir l'infrastructure de base de la finance de demain, on-chain.

I am incredibly proud and thrilled to share that @circle is now a public company listed on the New York Stock Exchange under $CRCL!

12 years ago we set out to build a company that could help remake the global economic system by re-imagining and re-building it from the ground up… pic.twitter.com/okcH0ys6Tc

— Jeremy Allaire - jda.eth / jdallaire.sol (@jerallaire) June 5, 2025