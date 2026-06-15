Le récent rebond du Bitcoin sur le niveau des 59 000 dollars pourrait-il marquer le point bas de cycle tant attendu pour le prix du BTC ? C’est l’avis de cet analyste de Standard Chartered qui affirme que « l'hiver crypto est terminé ». Sur quoi se base-t-il pour l'affirmer ?

« L'hiver est terminé, bienvenue au printemps crypto »

Le cours du Bitcoin évolue actuellement dans une zone de prix hautement stratégique, suite à un drawdown d'un peu plus de 50 % depuis son dernier sommet historique d'octobre aux environs des 124 000 dollars, car il serait en train de flirter avec un point bas de marché que tout le monde attend pour repartir à la hausse.

Dans ce contexte, les analystes se concentrent actuellement sur le fait d'essayer de déterminer le fameux bottom qui permettrait de clore ce bear market en cours, avec des estimations qui oscillent en moyenne autour d'un objectif fixé à 53 500 dollars environ, pour la version la plus optimiste.

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Un plancher visiblement un peu trop bas pour l'analyste de Standard Chartered, Geoffrey Kendrick, si l'on en croit sa récente note publiée à l'attention des clients de sa banque. En effet, il estime que ce point bas tant attendu aurait déjà été atteint le 5 juin dernier sur le niveau des 59 000 dollars, suite à une baisse de 53 % au total.

Le Bitcoin a-t-il enfin défini son point bas de cycle (bottom) ?

De quoi permettre à Geoffrey Kendrick d'affirmer que « l'hiver est terminé », tout en souhaitant dans le même temps la « bienvenue au printemps crypto ».

Un retour des températures positives nécessaire pour cet analyste, s'il souhaite compléter son objectif de voir le Bitcoin atteindre les 100 000 dollars avant la fin de l'année, avec un Ether (ETH) à 4 000 dollars à la même époque.

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Une hausse du Bitcoin basée sur SpaceX et un accord de paix en Iran

Selon l'analyste de Standard Chartered - qui annonçait un Bitcoin à 200 000 dollars en 2025 - deux éléments essentiels permettent d'espérer un retour en tendance haussière du BTC sur la seconde moitié de cette année. Et la première concerne l'introduction en bourse enfin effective de SpaceX.

En effet, l'IPO de la société de conquête spatiale d'Elon Musk a fonctionné comme un véritable aspirateur à liquidités, entraînant des sorties importantes sur le marché américain des ETF Bitcoin spot, mais également un intérêt important pour les options pré-IPO du secteur crypto. Une pression qui devrait désormais s'atténuer au profit d'autres marchés.

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La seconde raison d'un retour haussier du Bitcoin réside dans la perspective d'un accord de paix effectif entre les États-Unis et l'Iran, dont la signature devrait avoir lieu en Suisse vendredi prochain (le 19 juin), si toutefois le cessez-le-feu réussi à tenir jusque-là dans cette région du Moyen-Orient.

De quoi inciter Geoffrey Kendrick à surveiller trois indicateurs spécifiques au cours des prochains jours, afin de confirmer le retour du « printemps crypto » :

Un achat important de BTC via l'action MSTR de Strategy ;

Un retour des entrées positives sur le marché des ETF Bitcoin spot ;

Une baisse soutenue du prix du pétrole.

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Source : CoinDesk

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