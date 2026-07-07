Faut-il acheter l'action STMicroelectronics, le champion européen des puces qui alimente l'IA ?

Dans la course à l'IA, les projecteurs restent braqués sur les fabricants de processeurs graphiques (GPU) et de puces mémoire. Pourtant, aucun datacenter ne tourne sans les composants qui l'alimentent en énergie et acheminent ses données. C'est exactement là que STMicroelectronics s'est fait une place : le géant franco-italien fournit la conversion de puissance, la connectivité optique et la gestion thermique de l'infrastructure IA. De quoi propulser son action au rang de plus forte progression du CAC 40 en 2026. Après une telle envolée, l'action STMicroelectronics mérite-t-elle encore d'être achetée ?

Avant de répondre à la question de savoir s'il faut acheter l'action STMicroelectronics, revenons d'abord sur ce qu'est réellement l'entreprise et sur la place nouvelle qu'elle occupe dans l'écosystème de l'IA.

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Qu'est-ce que STMicroelectronics ?

STMicroelectronics est un géant franco-italien des semi-conducteurs né en 1987 de la fusion entre l'italien SGS Microelettronica et la branche semi-conducteurs du français Thomson. Le groupe emploie aujourd'hui environ 48 000 personnes, figure parmi les tout premiers fabricants de puces européens et est l'une des valeurs composant le CAC 40, le principal indice boursier de la Bourse de Paris.

Sa particularité est d'adopter le modèle de fabricant de dispositifs intégrés, à l'instar d'acteurs comme Intel ou Texas Instruments. Contrairement aux entreprises dites fabless qui sous-traitent leur production, STMicroelectronics conçoit et fabrique ses propres puces, s'appuyant notamment sur son usine de Crolles en France.

L'activité de STMicroelectronics repose sur plusieurs grandes familles de produits :

Les semi-conducteurs de puissance, dont le carbure de silicium (SiC) et le nitrure de gallium (GaN), au cœur des véhicules électriques et de la gestion de l'énergie ;

Les microcontrôleurs, notamment la célèbre famille STM32, très répandue dans l'industrie et l'électronique embarquée ;

Les capteurs MEMS (micro-électromécaniques) et produits analogiques, présents dans les smartphones, l'automobile et les objets connectés ;

Les technologies de connectivité et de radiofréquence, désormais étendues à l'infrastructure des datacenters pour l'IA.

Ses marchés finaux historiques sont l'automobile, l'industrie, l'électronique grand public et les équipements de communication. C'est précisément sur ce socle que STMicroelectronics greffe aujourd'hui un nouveau relais de croissance : l'intelligence artificielle (IA).

L'action STMicroelectronics en bref

Voici un aperçu des principales données de l'action de STMicroelectronics 👇

Indicateur Valeur Cours de l'action 63,36 € Ticker STMPA Capitalisation boursière 56,66 milliards d'euros Plus bas 52 semaines 18,20 € Plus haut 52 semaines 70,85 € Performance sur 1 an +132 % Performance sur 5 ans + 97 % Éligible au PEA Oui ✅

Données du 6 juillet 2026

STMicroelectronics, un fournisseur clé de l'infrastructure de l'IA

La force de la thèse d'investissement sur STMicroelectronics tient à un positionnement singulier. L'entreprise ne fabrique ni les processeurs graphiques (GPU) ni les puces mémoire qui font la une de la course à l'IA.

Elle fournit les couches qui les entourent et les rendent exploitables : la conversion de puissance, la gestion thermique et la connectivité à l'intérieur des datacenters. Une position de « fournisseur de pelles et de pioches » plutôt que de chercheur d'or.

Par exemple, STMicroelectronics développe avec Nvidia une gamme de conversion de puissance en 800 volts continu, l'architecture électrique qui se généralise dans les datacenters de nouvelle génération pour alimenter des racks de calcul de plus en plus gourmands.

Le groupe met par ailleurs en avant un objectif chiffré : plus de 500 millions de dollars de revenus liés aux datacenters en 2026 et plus d'un milliard de dollars en 2027. Cette ambition a été crédibilisée par plusieurs contrats, dont un accord pluriannuel de plusieurs milliards de dollars noué en début d'année avec Amazon Web Services (AWS), la division cloud d'Amazon.

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STMicroelectronics au cœur de la vague d'investissements IA en France

Le calendrier de STMicroelectronics croise une dynamique nationale favorable. Lors du sommet Choose France de juin 2026, la France a engrangé un montant record de 93 milliards d'euros de promesses d'investissements étrangers, dont plus de la moitié dédiée au secteur de l'IA.

La plus spectaculaire de ces annonces vient du japonais SoftBank, qui prévoit d'investir jusqu'à 75 milliards d'euros pour des centres de données dans les Hauts-de-France en partenariat avec Schneider Electric. Un mouvement de fond qui irrigue toute une chaîne de valeur française, dans laquelle STMicroelectronics est régulièrement citée aux côtés de Schneider Electric, Kalray ou 2CRSi.

L'atout français mis en avant par les investisseurs reste le même : un mix électrique dominé par le nucléaire, capable d'alimenter en énergie décarbonée et pilotable des datacenters de plusieurs centaines de mégawatts.

La photonique sur silicium, la technologie clé de STMicroelectronics pour l'IA

L'axe le plus stratégique de son exposition à l'IA est probablement la photonique sur silicium : faire transiter les données par la lumière plutôt que par des signaux électriques, grâce à des circuits gravés sur silicium.

L'enjeu est de taille : à l'intérieur des infrastructures dédiées à l'IA, les liaisons en cuivre saturent, chauffent et consomment dès que le débit grimpe. Basculer ces interconnexions vers l'optique permet plus de débit, sur de plus longues distances et avec moins d'énergie. C'est l'un des principaux goulots d'étranglement techniques de l'IA.

Au cœur de cette stratégie, le PIC100, premier circuit photonique intégré de STMicroelectronics, réunit sur une seule puce des composants jusque-là séparés (modulateurs, guides d'ondes, photodiodes). Il offre un débit de 200 Gbit/s par voie et sert de brique aux modules optiques de nouvelle génération à 800 Gbit/s et 1,6 Tbit/s réclamés par les hyperscalers.

Surtout, en mars 2026, STMicroelectronics est entrée en production de masse du PIC100 sur des plaquettes de 300 mm à Crolles, en France, une technologie co-développée avec Amazon Web Services (AWS), avec l'objectif de quadrupler ses capacités d'ici 2027.

Là encore, le fait que STMicroelectronics conçoive et fabrique en propre constitue un avantage difficile à répliquer. La contrepartie, du point de vue de l'investisseur, est que ces revenus montent en puissance progressivement et que l'essentiel des retombées se jouera sur plusieurs années.

Les arguments pour acheter l'action STMicroelectronics

1. Un nouveau relais de croissance dans l'infrastructure de l'IA. STMicroelectronics n'est pas un pari purement IA, mais elle se dote d'une exposition crédible à ce secteur via la conversion de puissance, la gestion thermique et la connectivité optique. L'objectif de plus de 1 milliard de dollars de revenus sur le segment des datacenters en 2027 offre une trajectoire concrète appuyée par des contrats déjà signés.

2. Un modèle intégré et une carte « souveraineté » à jouer. Dans un contexte de tensions géopolitiques et de volonté européenne de sécuriser sa chaîne d'approvisionnement en puces, le fait que STMicroelectronics conçoive et fabrique ses composants en propre, notamment en France, constitue un atout stratégique différenciant.

3. Des positions de leader sur le SiC et les microcontrôleurs. STMicroelectronics est l'un des leaders mondiaux du carbure de silicium (véhicules électriques, industrie) et de la famille de microcontrôleurs STM32. Ces positions installées génèrent des revenus récurrents et un socle solide.

4. Un point d'inflexion cyclique après une année 2025 difficile. Après plusieurs trimestres de déstockage sur l'automobile et l'industrie, les marchés finaux de STMicroelectronics montrent des signes de reprise. Si cette dynamique se confirme, l'effet de levier sur les marges pourrait être important.

5. Une exposition à l'IA éligible au PEA. Rares sont les valeurs offrant à la fois une exposition à l'infrastructure de l'IA et l'éligibilité au Plan d'Épargne en Actions (PEA), qui permet de bénéficier d'un cadre fiscal avantageux après 5 ans de détention.

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Les arguments contre l'achat de l'action STMicroelectronics

1. Une valorisation qui a déjà beaucoup progressé. Meilleure performance du CAC 40 en 2026, l'action STMicroelectronics a plus que triplé depuis son plus bas sur 52 semaines. À environ 23 fois les bénéfices attendus, une part importante de la reprise cyclique et du récit IA semble déjà intégrée dans le prix de l'action, ce qui laisse peu de marge d'erreur.

2. L'IA reste une petite partie du chiffre d'affaires. Même à 500 millions de dollars de revenus en 2026, l'activité du segment des datacenters ne pèse qu'une fraction modeste des revenus de l'entreprise. L'essentiel de l'activité dépend encore de l'automobile et de l'industrie.

3. Une concurrence intense sur toutes ses lignes. STMicroelectronics affronte des rivaux solides : Infineon, Wolfspeed ou ON Semiconductor sur le SiC, de nombreux acteurs sur les microcontrôleurs, ainsi que des concurrents américains et asiatiques sur la photonique et la puissance pour les datacenters.

4. Une sensibilité au change. STMicroelectronics facture une large part de ses ventes en dollars tout en supportant des coûts en euros, ce qui l'expose aux variations du taux de change EUR/USD.

Sur quelle plateforme acheter l'action STMicroelectronics ?

L'action STMicroelectronics est cotée sur Euronext Paris sous le ticker STMPA. En tant que société de droit européen, elle est éligible au PEA, ce qui permet de bénéficier d'un cadre fiscal avantageux après 5 ans de détention. Elle est également accessible via un Compte-Titres Ordinaire (CTO).

Voici notre sélection de plateformes pour acheter l'action STMicroelectronics 👇

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Revolut n'est pas éligible au PEA, mais peut constituer une option pratique si vous disposez déjà d'un compte sur l'application ou si votre PEA atteint son plafond : vous pouvez alors acheter l'action STMicroelectronics directement via un Compte-Titres Ordinaire.

Notre verdict sur l'action STMicroelectronics

STMicroelectronics présente un profil rare en France et en Europe : celui d'un industriel établi et éligible au PEA qui se dote d'un relais de croissance crédible dans l'infrastructure de l'IA. La thèse est réelle et documentée : contrats signés (Nvidia, Amazon), feuille de route sur la conversion de puissance et la photonique, et positionnement de fournisseur souverain difficile à répliquer.

Le principal point de vigilance est le prix actuel de l'action. Après une envolée qui en fait la meilleure performance du CAC 40 en 2026, l'action de STMicroelectronics intègre déjà à la fois une reprise cyclique réussie et la montée en puissance du segment des datacenters. Toute déception sur l'un ou l'autre de ces deux moteurs pourrait entraîner une correction, même si les fondamentaux restent orientés dans le bon sens.

Pour un investisseur à horizon long cherchant une exposition à l'IA éligible au PEA, STMicroelectronics a du sens dans une logique de construction progressive de position plutôt que d'un achat en une seule fois proche du sommet.

Pour un profil plus prudent, attendre la publication du 23 juillet 2026 apporterait davantage de visibilité, notamment sur la durabilité de la reprise dans l'automobile et l'industrie et sur la trajectoire effective des revenus du segment des datacenters.

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Questions fréquentes sur STMicroelectronics

L'action STMicroelectronics est-elle éligible au PEA ? Oui. STMicroelectronics est cotée sur Euronext Paris (ticker STMPA) et constitue une société de droit européen éligible au Plan d'Épargne en Actions (PEA).

Pourquoi l'action STMicroelectronics a-t-elle autant progressé en 2026 ? La hausse combine deux moteurs : une reprise cyclique de ses marchés historiques (automobile, industrie) après une année 2025 difficile, et l'émergence d'un nouveau relais de croissance lié à l'IA, avec des revenus datacenters visés à plus de 500 M$ en 2026 et plus d'1 Md$ en 2027.

Quel dividende verse STMicroelectronics ? Pour la période allant du 2e trimestre 2026 au 1er trimestre 2027, STMicroelectronics distribue un dividende annuel de 0,36 dollar par action, réparti en quatre versements trimestriels de 0,09 dollar. Le dividende est libellé en dollars américains : le montant réellement perçu par un actionnaire européen dépend donc du taux de change EUR/USD au moment du paiement. Le rendement reste faible, ce qui reflète un profil de valeur de croissance : le groupe privilégie le réinvestissement de ses bénéfices dans ses capacités de production et sa R&D plutôt que la distribution. Les prochaines dates de détachement (place de Paris) sont fixées aux 21 septembre 2026, 14 décembre 2026 et 15 mars 2027.

L'action STMicroelectronics fait-elle partie du CAC 40 ? Oui, STMicroelectronics est l'une des 40 valeurs composant le CAC 40, l'indice de référence de la Bourse de Paris qui regroupe les plus grandes capitalisations d'Euronext Paris. En 2026, l'action a même signé la plus forte progression de l'indice, portée par son exposition à l'infrastructure de l'IA.

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