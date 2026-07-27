L'action de ChangXin Memory Technologies (CXMT) a explosé lors de ses débuts en Bourse lundi à Shanghai. Le fabricant chinois de puces est propulsé au rang d'entreprise la mieux valorisée du marché continental chinois.

Une entrée en Bourse historique pour le fabricant CXMT

CXMT, un fabriquant de puces pour le secteur de l'intelligence artificielle, a levé 57,92 milliards de yuans, soit environ 8,6 milliards de dollars. Il s'agit de la plus grande introduction en Bourse d'Asie en 2026 et la plus importante opération de ce type jamais réalisée par un semi-conducteur chinois.

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Le titre a bondi de près de 470% dès son premier jour de cotation sur le STAR Market technologique de Shanghai, clôturant à 49 yuans pour une capitalisation boursière d'environ 3,3 trillions de yuans.

La capitalisation de CXMT dépasse désormais celle de la banque Industrial and Commercial Bank of China, jusqu'ici valorisée à 2,6 trillions de yuans.

CXMT est le quatrième plus grand producteur mondial de mémoire vive dynamique (DRAM), avec une part de marché estimée à 7,7% en 2025, derrière Samsung Electronics, SK Hynix et Micron

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Des revenus qui ont explosé

Les puces de l'entreprise puces équipent des machines dédiées au cloud computing et à l'intelligence artificielle. Or le gouvernement chinois cherche à réduire sa dépendance aux fournisseurs étrangers de semi-conducteurs : CXMT est donc située dans un secteur en forte demande.

CXMT a généré 50,8 milliards de yuans de revenus au premier trimestre 2026, une hausse de plus de 700% sur un an, porté par les investissements des "hyperscalers" dans les serveurs IA.

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L'entreprise prévoit d'utiliser l'essentiel des fonds levés pour la production de masse de plaquettes de mémoire. Et l'entreprise séduirait déjà au-delà de la Chine continentale : Apple aurait commencé à tester les puces DRAM du fabricant chinois pour les appareils vendus sur son marché domestique.

Le mot d'ordre pour CXMT est donc l'euphorie. Cela montre que l'appétit démesuré pour les infrastructures et matériaux liés à l'IA ne faiblit pas.

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Source : BBC

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