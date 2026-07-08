Trade Republic change de système : Allez-vous vraiment payer moins cher ?

L'interdiction européenne du Payment for Order Flow (PFOF) est entrée pleinement en vigueur ce 1er juillet 2026. Privé de cette source de revenus, Trade Republic a dû réinventer son modèle en reconstruisant toute son infrastructure technique pour proposer de nouvelles options de routage. Les utilisateurs sont-ils vraiment gagnants ?

La fin du PFOF : ce qui a forcé les fintechs à se réinventer

Le Payment for Order Flow (PFOF) était le système utilisé par les courtiers à faibles frais comme Trade Republic.

Concrètement, des intermédiaires financiers comme la Bourse de Hambourg rémunéraient Trade Republic pour lui apporter les ordres de ses clients.

Le courtier pouvait ainsi afficher un tarif imbattable à 1 €, mais l'Union européenne a banni cette pratique, jugeant qu'elle manquait de transparence et pouvait inciter à exécuter les ordres au détriment de l'investisseur.

Pour survivre à ce manque à gagner, Trade Republic a dû concevoir un système d'exécution interne et ouvrir l'accès à de multiples bourses mondiales.

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L'ordre à 1 € : l'algorithme « Best Price » à l'épreuve du spread

Pour sauver son offre historique à 1 €, le courtier déploie un algorithme baptisé « Best Price ». Désormais, l'exécution se fait en interne : Trade Republic se place en contrepartie directe de votre transaction au lieu de l'envoyer vers un intermédiaire.

Pour garantir un prix juste, leur nouveau système scanne en temps réel les carnets d'ordres de plusieurs bourses européennes liquides et s'aligne automatiquement sur le meilleur cours disponible.

Pour l'investisseur qui achète des actions avec une capitalisation élevée ou des ETF populaires (MSCI World, S&P 500) pour quelques centaines d'euros, cela est similaire à l'offre précédente.

De plus, le spread est maintenant calqué sur les prix de référence du marché. Cela apporte un écart de prix plus limité et corrige en théorie les spreads aberrants constatés sur l'ancien système.

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L'ordre à 2 € : le choix des bourses mondiales

Le vrai changement dans l'offre de Trade Republic réside dans l'option « Direct Price ». Pour 2 € par ordre, vous pouvez court-circuiter l'algorithme maison de Trade Republic et envoyer manuellement votre transaction sur l'une des 30 places financières mondiales intégrées comme Xetra, Euronext, le Nasdaq ou le NYSE.

Payer 2 € de frais au lieu de 1 € peut sembler contre-intuitif, mais cette option s'avère mathématiquement plus intéressante si le montant de l'ordre est élevé.

Sur une ligne de plusieurs milliers d'euros, la liquidité massive d'une place comme le Nasdaq garantit un spread réduit au strict minimum et l'économie réalisée efface instantanément les frais supplémentaires.

Cette stratégie s'applique également aux actions moins liquides comme celles des entreprises avec une faible capitalisation, où le spread interne est souvent élargi par le courtier.

Passer en direct son ordre sur la bourse de référence devient alors bien plus avantageux pour votre portefeuille.

Ainsi, Trade Republic réussit son pari : l'investisseur passif conserve la possibilité de passer des ordres à bas coûts, tandis que l'investisseur actif gagne un outil de transparence digne d'un courtier spécialisé.

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