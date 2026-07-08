Trade Republic change de système : Allez-vous vraiment payer moins cher ?

L'interdiction européenne du Payment for Order Flow (PFOF) est entrée pleinement en vigueur ce 1er juillet 2026. Privé de cette source de revenus, Trade Republic a dû réinventer son modèle en reconstruisant toute son infrastructure technique pour proposer de nouvelles options de routage. Les utilisateurs sont-ils vraiment gagnants ?

le 8 juillet 2026 à 8:00.

2 minutes de lecture

author image

Clément Wardzala

Trade Republic change de système : Allez-vous vraiment payer moins cher ?

La fin du PFOF : ce qui a forcé les fintechs à se réinventer

Le Payment for Order Flow (PFOF) était le système utilisé par les courtiers à faibles frais comme Trade Republic.

Concrètement, des intermédiaires financiers comme la Bourse de Hambourg rémunéraient Trade Republic pour lui apporter les ordres de ses clients.

Le courtier pouvait ainsi afficher un tarif imbattable à 1 €, mais l'Union européenne a banni cette pratique, jugeant qu'elle manquait de transparence et pouvait inciter à exécuter les ordres au détriment de l'investisseur.

Pour survivre à ce manque à gagner, Trade Republic a dû concevoir un système d'exécution interne et ouvrir l'accès à de multiples bourses mondiales.

Rejoindre Trade Republic pour investir en Bourse simplement
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

L'ordre à 1 € : l'algorithme « Best Price » à l'épreuve du spread

Pour sauver son offre historique à 1 €, le courtier déploie un algorithme baptisé « Best Price ». Désormais, l'exécution se fait en interne : Trade Republic se place en contrepartie directe de votre transaction au lieu de l'envoyer vers un intermédiaire.

Pour garantir un prix juste, leur nouveau système scanne en temps réel les carnets d'ordres de plusieurs bourses européennes liquides et s'aligne automatiquement sur le meilleur cours disponible.

Pour l'investisseur qui achète des actions avec une capitalisation élevée ou des ETF populaires (MSCI World, S&P 500) pour quelques centaines d'euros, cela est similaire à l'offre précédente.

De plus, le spread est maintenant calqué sur les prix de référence du marché. Cela apporte un écart de prix plus limité et corrige en théorie les spreads aberrants constatés sur l'ancien système.

👉 Envie d'investir ? Voici les meilleures actions du secteur de l'IA

L'ordre à 2 € : le choix des bourses mondiales

Le vrai changement dans l'offre de Trade Republic réside dans l'option « Direct Price ». Pour 2 € par ordre, vous pouvez court-circuiter l'algorithme maison de Trade Republic et envoyer manuellement votre transaction sur l'une des 30 places financières mondiales intégrées comme Xetra, Euronext, le Nasdaq ou le NYSE.

Payer 2 € de frais au lieu de 1 € peut sembler contre-intuitif, mais cette option s'avère mathématiquement plus intéressante si le montant de l'ordre est élevé.

Sur une ligne de plusieurs milliers d'euros, la liquidité massive d'une place comme le Nasdaq garantit un spread réduit au strict minimum et l'économie réalisée efface instantanément les frais supplémentaires.

Cette stratégie s'applique également aux actions moins liquides comme celles des entreprises avec une faible capitalisation, où le spread interne est souvent élargi par le courtier.

Passer en direct son ordre sur la bourse de référence devient alors bien plus avantageux pour votre portefeuille.

Ainsi, Trade Republic réussit son pari : l'investisseur passif conserve la possibilité de passer des ordres à bas coûts, tandis que l'investisseur actif gagne un outil de transparence digne d'un courtier spécialisé.

👉 Avis Trade Republic : Vraiment le meilleur pour investir en Bourse ?

Rejoindre Trade Republic et profiter du nouveau système de frais
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.

author profile picture

Clément a investi dans le Bitcoin en 2017 et suit depuis 9 ans l'évolution de l'écosystème crypto. Devenu directeur de publication de Cryptoast, il s'efforce de rendre ces sujets accessibles au plus grand nombre à travers des contenus rigoureux, pédagogiques et approfondis. Il a publié plus de 2 000 articles couvrant le Bitcoin, les autres cryptomonnaies, les plateformes d'échange, les wallets, la DeFi et la fiscalité des crypto-actifs. Il est co-auteur du livre Bitcoin et autres cryptomonnaies, publié aux éditions Larousse, un ouvrage de référence destiné à vulgariser les mécanismes de la blockchain et des cryptoactifs auprès du grand public francophone. Il a également collaboré avec la banque Delubac & Cie à la réalisation de fiches pédagogiques sur les cryptomonnaies. Grâce à une équipe dévouée et passionnée, Cryptoast est devenu une référence incontournable du secteur francophone, fournissant des analyses approfondies et des informations pertinentes pour tous les passionnés et curieux de l'univers des cryptomonnaies et de la blockchain.

Clément Wardzala

2185 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur Trading

Voir plus
Tout voir

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

« On devrait acheter du Bitcoin maintenant à 65 dollars » - Le coup de génie de cet investisseur inspiré

« On devrait acheter du Bitcoin maintenant à 65 dollars » - Le coup de génie de cet investisseur inspiré

 Chute de RealT : ces investisseurs floués racontent la descente aux enfers

Chute de RealT : ces investisseurs floués racontent la descente aux enfers

 Immobilier tokenisé : RealT en liquidation, 14 000 Français concernés

Immobilier tokenisé : RealT en liquidation, 14 000 Français concernés

 Bitcoin : le bear market est-il terminé ? L'analyse de Vincent Ganne

Bitcoin : le bear market est-il terminé ? L'analyse de Vincent Ganne