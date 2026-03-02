Hyperliquid : un marché utilisé par la finance mondiale pour couvrir les risques durant le week-end ?

Le conflit initié par les États-Unis et Israël en Iran a ébranlé les places boursières mondiales, d’autant plus du fait de son déclenchement durant le week-end. Serait-ce l’occasion pour Hyperliquid de s’imposer comme une couverture contre ce genre de risque pour la finance mondiale, grâce à son trading on-chain 24/7 sur des actifs comme les métaux précieux ou le pétrole ?

Hyperliquid : une couverture 24/7 contre les risques géopolitiques mondiaux ?

Depuis leur création - et malgré des critiques incessantes sur leur caractère volatil ou l'absence de contrôle de leur marché - les cryptomonnaies représentent un laboratoire en temps réel de ce que pourrait être la finance mondiale, débarrassée de certains de ses codes obsolètes.

Parmi ces derniers figurent en bonne place les horaires d'ouverture imposés aux places boursières mondiales, à l'origine d'écarts de cotation (gap) parfois importants, notamment lorsque Donald Trump annonce le déclenchement d'une opération militaire en Iran.

Une situation face à laquelle certains acteurs de la finance traditionnelle tentent de réagir, comme par exemple le CME Group qui s'apprête à proposer un trading de contrats futures et d'options crypto disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais qu'en est-il des actifs plus classiques, comme l'or, l'argent ou le pétrole ?

Ils restent disponibles sur la plateforme Hyperliquid, grâce à un système de contrats perpétuels indexés qui semble séduire de plus en plus de traders, au point d'être devenu « un point chaud inattendu pour les matières premières et les actifs traditionnels durant le week-end, alors que les traders se ruent vers des instruments de couverture disponibles en continu face à l’escalade des tensions entre les États-Unis, Israël et l’Iran », selon les analystes de Bloomberg.

Des volumes qui atteignent 1 milliard de dollars durant le week-end

Une réalité pointée par le compte Eli5DeFi sur le réseau X, qui indique comment « le volume d'échange sur Hyperliquid a presque atteint 1 milliard de dollars en 24 heures (le 28 février, ndlr), pendant que le monde entier s'inquiétait de l'issue de la guerre », sur des marchés comme l'argent ou l'or.

Volume quotidien HIP-3 par actif

De quoi poser une nouvelle fois la question d'une ouverture non-stop des marchés dédiés à certaines classes d'actifs stratégiques, y compris les matières premières, selon le responsable du trading OTC pour le teneur de marché crypto Wintermute, Jake Ostrovskis.

Alors que les tensions au Moyen-Orient s’intensifiaient, la crypto a reculé et, comme le Bitcoin se négocie 24/7, il est devenu l’actif le plus liquide disponible pour les traders cherchant à se couvrir. Le fait que le BTC agisse comme un proxy du risque global, car il est le seul marché ouvert, montre précisément pourquoi davantage de classes d’actifs — y compris les matières premières — doivent passer au trading 24/7. Jake Ostrovskis

Alors que les places boursières mondiales étaient à l'arrêt, les contrats perpétuels sur Hyperliquid ont continué à évoluer avec une envolée de 5 % pour le baril de pétrole et des hausses de 1,3 % et 2 % pour l'or et l'argent. De quoi donner un aperçu avant l'heure de la tendance à la réouverture des marchés.

Sources : Bloomberg, Eli5DeFi

