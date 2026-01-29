Variational : Comment être éligible à cet airdrop crypto ?

La plateforme Variational, portée par son produit phare Omni, s'impose désormais comme une figure incontournable du trading décentralisé de cryptomonnaies. Grâce à un système unique de gestion de la liquidité et une politique de remboursement des pertes inédite, il attire l'attention des investisseurs en quête du prochain grand airdrop de l'écosystème. Découvrez comment accumuler des points et maximiser vos chances de bénéficier de la distribution du jeton $VAR prévue pour 2026.

Qu'est-ce que Variational ?

Variational est un protocole ayant pour objectif de rendre l'investissement et le trading d'actifs décentralisés beaucoup plus faciles et accessibles pour tout le monde. Pour ce faire ils ont développé Omni, un perpetual DEX construit sur une infrastructure peu commune.

Omni est le perpetual DEX où les farmers se concentrent principalement, c'est l'application et le produit phare de Variational, ce dernier propose plus de 500 actifs, tous des cryptomonnaies, et fonctionne sur un système d'oracle classique qui va chercher ses informations auprès de sources fiables afin d'afficher un prix. Pour fonctionner, Omni utilise directement l'infrastructure de Variational, mais aussi, et surtout un système fonctionnant sur une OLP très efficace.

L'Omni Liquidity Provider (OLP) est ce qui sert de market maker (MM) à la plateforme, on peut le décomposer en 3 composantes :

Le vault : l'endroit où la liquidité est stockée ;

Le moteur de market making : son objectif est de garder les spread (différence) les plus sérrés possible, pour ce faire pour chaque position A qui est prise par l'utilisateur, le market maker va prendre la position B. Exemple : si Bob ouvre un long, alors la plateforme ouvrira un short; l'objectif étant de Garder des écarts de prix (spreads) les plus petits possible pour que tes trades soient au meilleur prix possible, tout en permettant à l'OLP de gagner un peu d'argent sur cet écart (le spread) et de ne pas prendre trop de risques ;

Le système de gestion de risque, intimement lié au système de market making.

Ce fonctionnement possède également d'autres atouts très intéressants, orienté cette fois plus sur l'utilisateur, tout d'abord il n'y a pas de frais, puisque Omni fait appel à un MM interne, il n'y a pas besoin de financer une organisation tierce, de cette manière la plateforme n'a pas besoin de frais pour générer des revenus.

Le MM internet permet aussi de lister une grande variété d'actifs, car grâce à Variational il n'y a pas besoin d'ajouter de MM externes, ils ont seulement besoin d'un prix fiable (via un oracle), une stratégie de cotation et de la liquidité pour gérer le risque (fournis via les vaults).

Fonctionnement de l'OLP sur Variational

Mais ce n'est pas tout, la plateforme profite également d'un très gros point fort, celui du Loss refunds : près de 10 % des revenus de l'activité de trading sur Omni est directement envoyé dans le « Loss Refund Pool » (LRP).

La mécanique est la suivante : chaque fois qu'un utilisateur réalise une perte supérieure à 1 dollar ET que la LRP a une balance supérieure à 100 USDC, l'utilisateur a une possibilité de recevoir un remboursement. Cette chance est cependant basée sur le classement de l'utilisateur dans le leaderboard. Le remboursement est supporté par 2 règles principales :

Le montant du remboursement correspond au minimum entre 100% de la perte réalisée et 20% du solde total du RPL ;

Un maximum de 3 remboursements de perte en 24 h est autorisé, dépassé ce chiffre, ils ne seront plus possibles.

Bien qu'assez peu commune dans le domaine des perpetual DEX, cette direction est intéressante, car elle encourage les utilisateurs à utiliser la plateforme (pour monter en tier et être plus facilement remboursés), mais aussi à les protéger, en exécutant des trades moins risqués pour éviter d'arriver au point de non-remboursement. Ce choix, comme les données On-Chain l'indiquent, permet de maintenir un niveau d'utilisateur régulier pour la plateforme.

Liens utiles :

Si vous ne savez pas par quoi commencer, aucun souci, voici un exemple de stratégie à mettre en place pour commencer à utiliser correctement la plateforme Omni de Variational.

Wallet

Pour commencer, rendez-vous sur le site de l'application Omni et connectez votre wallet. La documentation recommande l'utilisation de MetaMask ou de Rabby sur Google Chrome. Si vous avez un lien de parrainage, c'est le moment de l'utiliser, cela augmentera vos points et servira également à celui qui vous a donné le lien.

Onglet de deposit sur Variational

Pour déposer des fonds il vous faudra des USDC sur Arbitrum One, vous pouvez vous en procurer en passant par des DEX comme Uniswap ou alors par des plateformes centralisées comme Binance ou Coinbase. Lors de votre dépôt, 0,10 $ de frais seront inclus dans la transaction, tout comme lors de votre retrait, il faut donc bien veiller à les prendre en compte lors de votre dépôt.

Trading

La partie liée au trading reste bien entendu la plus importante, c'est elle qui dictera votre volume et votre PNL. Ces deux facteurs vous feront monter dans le leaderboard, améliorant ainsi votre placement et votre taux de boost, mais également votre possibilité de recevoir un refund en cas de perte.

Avec plus de 500 paires disponibles, il y a du choix. Même si rien n'a été précisé dans la documentation ou confirmé par la plateforme, varier les paires peut être une bonne idée, le protocole ne proposant pas de boost sur des paires spécifiques. Attention cependant à ne pas se retrouver avec trop de positions ouvertes, cela augmenterait votre risque.

Dashboard principale pour trade

D'ailleurs, comme sur tous les produits similaires, le risque des effets de levier n'est pas à négliger. Bien que pouvant augmenter artificiellement votre activité, ce sont des outils très risqués et recommandés pour les traders expérimentés. Il faut également éviter d'avoir trop de positions ouvertes à la fois, cela étant très couteux en frais.

Point et leaderboard

Avec un programme lancé le 17 décembre 2025, plus de 3 millions de points ont été distribués aux traders qui utilisaient déjà la plateforme. Les points sont distribués tous les 6 jours et cette distribution hebdomadaire devrait se terminer au plus tard à la fin du 3e trimestre 2026.

Classement des utilisateurs de Variational

Le système de points de Variational est orienté farming, avec de nombreux boosts et améliorations possibles. En effet, la plateforme propose un classement de tiers, qui va du Bronze au Grandmaster, ce qui octroie plus ou moins de récompenses en bonus.

Ces récompenses sont directement reliées à l'activité des traders sur les 30 derniers jours, une preuve supplémentaire qui montre la volonté de Variationnal de garder ses utilisateurs et de les inciter à faire du volume.

Pourquoi se positionner sur Variational ?

Variational de par son architecture, propose une très grande variété de produits. Pour l'instant, seules des cryptomonnaies sont disponibles (même s'il y en a plus de 500 actuellement), mais la plateforme a pour ambition d'y intégrer des RWA et des indices.

Concernant les chiffres, Omni comptabilise actuellement plus de 100 milliards de dollars de volume, un intérêt ouvert à plus de 750 millions de dollars et surtout plus de 2 millions de dollars de refund.

Des chiffres qui montrent que oui, la plateforme a des ressources financières pour subvenir à n'importe quel besoin. De plus, en plus de l'apport financier de base qu'a fourni la société Variational pour le bon commencement de l'OLP, la plateforme a levé plus de 11 millions de dollars grâce au soutien d'acteurs de premier plan comme Coinbase Ventures, Bain Capital Crypto, Mirana, Caladan, PeakXV ou encore DragonFly.

La plateforme a confirmé que près de 50% de la supply du futur token $VAR serait distribuée à la communauté et que 30 % des revenus du protocole serait burn pour acheter du $VAR.

Distribution des points de Variational le 15 janvier 2026

Les données on-chain de Variational

Plus de 90 000 adresses créées pour une moyenne de 30 000 adresses actives quotidiennement, il n'y a qu'une seule conclusion à en tirer : le protocole Variational fonctionne et les utilisateurs sont récurrents.

Au-delà de cette donnée, la rétention et la régularité des utilisateurs impressionnent, car le taux de rétention est de 33 %, alors que d'ordinaire, il avoisine plus les 20 %. Reste à savoir à combien il sera après l'airdrop.

Au niveau de la valeur totale verrouillée (TVL), rien de surprenant. Les chiffres nous montrent que 50 % de la liquidité est partagée entre les plus importants wallets du Top 10 (20 %) et le top 100-1000 (30 %).

TVL et adresses de Variational sur DUNE

Une autre métrique très intéressante est celle du Loss refund distribution : Est-ce que la plateforme rembourse toujours ses utilisateurs ? La réponse est oui, mais elle le fait différemment qu'à ses débuts.

En effet, la plateforme a atteint son pic de refund le 16 octobre 2025 avec plus de 150 000 dollars de refund. Mi-janvier, 50 000 dollars sont remboursés chaque jour, soit 3 fois moins.

Il y a une explication à cela, le nombre d'utilisateurs : en octobre le nombre d'utilisateurs actifs était de 2000, actuellement il est à plus de 19 000, il y a donc plus de personnes à rembourser et puisqu'il y a plus d'utilisateurs, le pourcentage de chance de se faire rembourser diminue, d'où la baisse. Ce n'est donc pas un signe de ralentissement ou de perte d'argent pour le protocole, mais bien un signe de gain, il n'y a qu'à regarder la taille de la pool refund, en hausse constante depuis début décembre.

Données de refund de Variational sur DUNE

Conclusion

Variational se positionne comme l'un des airdrops les plus prometteurs de 2026, et ce malgré le manque de communication sur le token $VAR en lui-même (comme la date du TGE, la tokenomics ou la supply totale). Le protocole a su gagner la confiance des utilisateurs pour conserver des traders actifs et réguliers.

Ce manque de communication est mis au second plan par les innovations du protocole en matière de sécurité et d'efficacité. Enfin, le soutien d'importants acteurs financiers comme Coinbase Venture ou Peak vient renforcer l'image, déjà établie, du protocole Variational. Il pourrait être intéressant de le garder à l'œil.

