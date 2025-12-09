Cap : Comment farmer l'airdrop de ce protocole de stablecoins ?

Cap s'impose comme un protocole de stablecoins de nouvelle génération, garantissant la sécurité du rendement grâce à un instrument financier utilisé dans le crédit institutionnel. Vous souhaitez recevoir le futur airdrop du protocole Cap ? Découvrez les différentes méthodes pour accumuler des points Caps et maximiser votre allocation.

Qu'est-ce que Cap ?

Déployé sur la blockchain Ethereum, Cap est un protocole de stablecoins qui vise à fournir des garanties financières crédibles et vérifiables.

Il se distingue en fonctionnant comme une couche d'agrégation neutre et ouverte, résolvant la fragmentation actuelle des stablecoins et des opportunités de rendement.

Pour cela, Cap offre deux produits principaux :

cUSD : Un stablecoin adossé 1:1 par d'autres stablecoins de premier ordre comme l'USDC, l'USDT et aussi par des fonds monétaires tokenisés comme ceux de WisdomTree et Franklin Templeton ;

: Un stablecoin adossé 1:1 par d'autres stablecoins de premier ordre comme l'USDC, l'USDT et aussi par des fonds monétaires tokenisés comme ceux de WisdomTree et Franklin Templeton ; stcUSD : Un produit d'épargne rémunéré accessible en plaçant des cUSD en staking. L'innovation majeure est que le risque de la génération de rendement est couvert, offrant aux utilisateurs une protection contre les pertes. Il permet à ses holders de générer un rendement passif sans effort (8,60 % par an à date du 1er décembre 2025).

Cap marque l'émergence d'une nouvelle catégorie de stablecoins. Contrairement aux modèles traditionnels (type I et II) où l'équipe gère le collatéral et où le risque est finalement supporté par l'utilisateur, Cap adopte une approche de type III.

En effet, le protocole Cap décentralise l'allocation du rendement aux dynamiques du marché plutôt qu'à la discrétion humaine. Ceci permet à la fois de protéger les utilisateurs et de garantir une véritable mise à l'échelle. Voici comment Cap y parvient 👇

L'allocation décentralisée : Ce sont les marchés qui décident où le rendement est généré et qui allouent le collatéral, non pas une équipe centrale. Les allocations sont réservées exclusivement aux institutions ;

: Ce sont les marchés qui décident où le rendement est généré et qui allouent le collatéral, non pas une équipe centrale. Les allocations sont réservées exclusivement aux institutions ; Le risque porté par les décideurs : Le risque de perte est assumé par les délégateurs et les générateurs de rendement ;

: Le risque de perte est assumé par les délégateurs et les générateurs de rendement ; Protection de l'utilisateur : Les utilisateurs de cUSD et stcUSD bénéficient d'une protection contre les pertes, les fonds liquidés en cas de prêt sous-collatéralisé étant redistribués pour maintenir le peg 1:1 du cUSD.

Cette conception axée sur des garanties financières crédibles et un risque décentralisé a permis à Cap de proposer un stablecoin que les institutions peuvent réellement adopter.

Ainsi, des investisseurs majeurs, tels que Franklin Templeton, WisdomTree, IMC, et Susquehanna, ne se contentent pas d'investir, mais utilisent activement le protocole. Par exemple, WisdomTree a approuvé les smart contracts de Cap pour intégrer son fonds monétaire comme collatéral, marquant une première interaction de cette envergure entre un gestionnaire d'actifs réglementé et un protocole DeFi.

Depuis le 13 octobre dernier, Cap est entré dans la 3e phase de Frontier, son programme permettant d'accumuler des points. Ce programme permet d'accumuler des points appelés « Caps », ce qui pourrait être le signe qu'un airdrop se prépare.

L'objectif est clair : accumuler un maximum de Caps pour monter dans le classement des utilisateurs et se rendre éligible à la distribution future du token associé au protocole. L'accumulation des Caps se fait en interagissant avec les produits phares de Cap (cUSD et stcUSD) :

La méthode la plus simple : le hold de cUSD (10x Caps)

Si vous souhaitez commencer le farming avec un effort minimal, la stratégie la plus simple consiste à acquérir et à détenir du cUSD sur la durée.

Vous pouvez obtenir du cUSD directement via la fonction de swap sur l'application de Cap (à l'adresse https://cap.app/swap ). Pour cela, vous aurez besoin d'USDC sur votre wallet :

Le simple fait de détenir du cUSD vous permet d'accumuler des Caps avec un multiplicateur de 10x.

Les stratégies avancées sur Pendle et autres (jusqu'à 20x Caps)

Pour maximiser vos récompenses, Cap encourage l'utilisation de produits structurés via des plateformes comme Pendle, Morpho, ou les Yield Optimizers (Beefy, etc.). Ces stratégies offrent les multiplicateurs les plus élevés pour l'accumulation des Caps.

Pour les utilisateurs cherchant à aller plus loin, 2 stratégies sur Pendle sont particulièrement lucratives :

Déposer des YT-stcUSD ou apporter de la liquidité à la pool pour un multiplicateur de x5 sur les Caps (accessible à cette adresse) ;

Déposer des YT-cUSD ou apporter de la liquidité à la pool pour un multiplicateur de x20 sur les Caps (accessible à cette adresse).

Ces options sur Pendle permettent d'isoler l'exposition au rendement futur (PT et YT), augmentant significativement l'efficacité de votre farming.

Les stratégies de farming avancées sur des plateformes comme Pendle utilisent des produits structurés qui peuvent sembler complexes au premier abord. Comprendre les tokens PT et YT est crucial pour maîtriser les multiplicateurs de Caps.

Le PT, ou Principal Token, représente le capital initial bloqué sur Pendle . En achetant un PT, un rendement fixe est garanti sur ce capital jusqu'à l'échéance.

Le YT, ou Yield Token, représente le flux de rendement futur (intérêts et récompenses) généré par le capital sous-jacent jusqu'à l'échéance . En achetant un YT, vous obtenez une exposition avec effet de levier au rendement variable de l'actif, vous permettant de spéculer sur une augmentation du taux d'intérêt ou l'accumulation de points d'airdrop, mais il devient sans valeur à l'échéance.

Maintenant, voici ce à quoi cela correspond dans le cas du cUSD et du stcUSD :

PT-stcUSD : Token qui représente le capital en stcUSD : il offre un rendement fixe et peut être échangé 1:1 contre 1 stcUSD à l'échéance ;

: Token qui représente le capital en stcUSD : il offre un rendement fixe et peut être échangé 1:1 contre 1 stcUSD à l'échéance ; YT-stcUSD : Token qui capte le rendement du stcUSD : il accumule des stcUSD et des points Caps tant que la position est ouverte, puis il vaut 0 à l'échéance ;

: Token qui capte le rendement du stcUSD : il accumule des stcUSD et des points Caps tant que la position est ouverte, puis il vaut 0 à l'échéance ; PT-cUSD : Token qui représente le capital en cUSD : il donne accès à un rendement fixe et peut être échangé contre 1 stcUSD à l'échéance ;

: Token qui représente le capital en cUSD : il donne accès à un rendement fixe et peut être échangé contre 1 stcUSD à l'échéance ; YT-cUSD : Token qui capte le rendement du cUSD : il permet de recevoir des points Caps tant que la position reste ouverte, mais sa valeur tombe à 0 à l'échéance.

L'idée est simple : plus vous interagissez et verrouillez de valeur dans l'écosystème Cap, plus vous accumulez de Caps pour l'airdrop.

