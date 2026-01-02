À l’occasion de la nouvelle année, la société Trump Media annonce la mise en place d’une « distribution de tokens inédite » à destination de ses actionnaires. Une opération qui implique des cryptomonnaies non transférables et non échangeables, ouvrant droit à un système de récompenses.

Airdrop programmé pour les actionnaires de Trump Media

L'année 2025 a sans aucun doute été marquée par la prise en compte innovante des cryptomonnaies dans le programme politique et réglementaire de l'administration américaine. Un rapprochement à l'origine d'un bilan financier largement positif pour Donald Trump, malgré une perte de vitesse notable de ce « dopage présidentiel » au cours des derniers mois

L'occasion d'appliquer à son empire financier les mêmes recettes que les protocoles de la finance décentralisée (DeFi) en quête de visibilité et de volumes, en annonçant la mise en place d'un airdrop pour les actionnaires de la société Trump Media, notamment en charge du réseau Truth Social.

Cette « distribution de tokens inédite » concerne plus précisément ce que le communiqué de presse identifie comme des « bénéficiaires effectifs ultimes (et non les emprunteurs) d’actions DJT ». En effet, ces derniers peuvent désormais s'attendre à « recevoir un nouveau jeton numérique par action entière détenue » dès que la procédure entrera en vigueur.

Une opération réalisée en partenariat avec la plateforme d'échange de cryptomonnaies Crypto.com et implantée sur sa blockchain « à haute performance et interopérable » Cronos, dont se réjouit le PDG et président de Trump Media, Devin Nunes.

Nous nous réjouissons d’utiliser la technologie blockchain de Crypto.com et de bénéficier d’une meilleure clarté réglementaire afin de mettre en œuvre cette distribution de tokens inédite, de récompenser les actionnaires de Trump Media et de promouvoir des marchés équitables et transparents. Devin Nunes

Une distribution de tokens non transférables et non échangeables

Malgré leur lien direct aux actions DJT, il semble important de préciser que ces tokens pour le moment non identifiés « ne représentent pas, en eux-mêmes, une participation au capital de Trump Media ou de toute autre entité ».

Dans les faits, il s'agit bien plus d'une sorte de carte de fidélité ouvrant droit à « divers avantages proposés périodiquement aux détenteurs de jetons tout au long de l’année », pouvant inclure « des bénéfices ou des réductions liés aux produits de Trump Media, tels que Truth Social, Truth+ et Truth Predict ».

Autre fait notable, il semble également que ces tokens ne permettent pas de procéder à des transferts ou des « échanges contre des liquidités ». Impossible donc de les retirer - voire même de les déplacer - de la blockchain Cronos ou de tenter de les vendre à une autre personne.

De toute manière, quoi qu'il arrive, « Trump Media se réserve le droit, à sa seule discrétion, de modifier ou de mettre fin à cette distribution, ou aux termes et conditions qui s’y rapportent, à tout moment, avec ou sans préavis ».

Source : Communiqué de presse

