L’empire crypto de la famille Trump serait en bien mauvaise posture en cette fin d’année mouvementée. Les chiffres parlent d’eux-mêmes, avec une perte globale estimée à plus d’1 milliard de dollars depuis le mois d’octobre dernier. On fait le point…

Le « dopage présidentiel » du marché est-il terminé ?

La prise en compte des cryptomonnaies dans le programme de campagne de Donald Trump aura été l'occasion de réaliser de multiples investissements opportunistes afin de surfer la vague déclenchée, en commençant par le lancement très controversé du memecoin TRUMP, dont le cours affiche désormais une baisse de plus de 90 % depuis son sommet de janvier dernier.

Un exemple qui pourrait presque résumer à lui seul le parcours crypto de la famille Trump, actuellement empêtrée dans une baisse généralisée de la valeur de ses entreprises implantées au sein de cet écosystème, comme par exemple le fleuron familial World Liberty Financial, dont le token WLFI affiche une baisse supérieure à 50 %.

✍️ Qu'est-ce que World Liberty Financial (WLFI), le projet crypto soutenu par Donald Trump ?

Certains diront que ces baisses font partie du jeu sur le marché des cryptomonnaies. Pourtant les effondrements se succèdent également pour les sociétés cotées en bourse comme le mineur American Bitcoin dont l'action a dévissé de plus de 50 % sur la seule journée du 2 décembre, entraînant son cours à 75 % sous son sommet du 9 septembre dernier.

La raison invoquée, selon Eric Trump ? Le déblocage programmé de ses actions visiblement à l'origine de reventes massives.

L'action American Bitcoin perd 50 % de sa valeur en quelques heures

Une situation qui aurait effacé plus d'1 milliard de dollars de valorisation des projets crypto de la famille Trump depuis le mois d'octobre dernier, selon les analystes du média Bloomberg. Des pertes importantes pour leurs investisseurs — en particulier pour ceux entrés lors des sommets — au point de remettre en cause le « dopage présidentiel » du marché, initié lors de son élection.

Une « prime Trump » transformée en « fardeau Trump » ?

Et ce qui devait faire émerger un nouvel élan pour le secteur des cryptomonnaies commence à prendre la forme d'un véritable « fardeau Trump », largement accentué par les nombreuses affaires de délits d'initiés et de corruption qui s'accumulent sur le parcours de la famille du président des États-Unis dans le domaine.

Un constat mené par la professeure de droit à l’American University Washington College of Law, Hilary Allen, qui aborde l'espoir d'une légitimité portée par les acteurs crypto américains lors de l'élection de Donald Trump en train de se dissoudre au même rythme que leur confiance dans la portée positive de sa présidence.

🗞️ Une WLFI Treasury associée à la famille Trump dans la tourmente aux États-Unis

La présidence Trump a été une arme à double tranchant en matière de visibilité. Trump a commencé à lancer ses propres projets crypto, dont beaucoup ont perdu de la valeur très rapidement. Si l’objectif était d’obtenir une légitimité grâce à sa famille, cela n’a pas aidé.

Malgré tout, le Bloomberg Billionaires Index indique que les gains de la famille Trump dans le secteur des cryptomonnaies restent positifs et conséquents, même en cette période baissière du marché. La situation apparaît bien plus compliquée du côté des investisseurs particuliers engagés dans cette aventure présidentielle.

