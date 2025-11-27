Une WLFI Treasury associée à la famille Trump dans la tourmente aux États-Unis

La société cotée en bourse Alt5 Sigma a décidé en août dernier de créer une Digital Asset Treasury (DAT) associée au token WLFI du projet World Liberty Financial de la famille Trump. Une opération à 1,5 milliard de dollars qui ne cesse de faire vagues, pendant que son action plonge de 80 %.

Alt5 Sigma : une WLFI Treasury à 1,5 milliard de dollars

Au commencement, il y avait Donald Trump et sa campagne présidentielle gonflée aux promesses pro-Bitcoin. Désormais, les mentions du président des États-Unis en lien au secteur des cryptomonnaies concernent presque exclusivement des affaires de corruption et/ou de délit d'initié.

Il faut dire que la famille Trump s'est rapidement implantée au sein de l'écosystème, avec de nombreuses sociétés stratégiques dont la plus emblématique reste sans aucun doute World Liberty Financial et son token natif WLFI, dont l'activité effective nécessiterait quelques clarifications.

Il n'en fallait pas plus pour enthousiasmer certaines sociétés cotées en bourse désireuses de s'inscrire dans la course aux Digital Asset Treasuries (DAT), avec un supplément Trump non négligeable, comme la société de technologie financière américaine jusque-là quasiment inconnue, Alt5 Sigma.

En effet, cette dernière a décidé en août dernier de créer une WLFI Treasury de 1,5 milliard de dollars, « lui assurant environ 7,5 % de l’offre totale du token ».

Une stratégie intimement liée au stablecoin USD1 de World Liberty Financial, afin d'en soutenir l'adoption et l’usage au sein des infrastructures de paiement et de trading américaines, qui ne va pas véritablement soutenir le cours de son action en baisse de 80 % depuis cette annonce.

Cours de l'action Alt5 Sigma (YTD)

À cette occasion, la société Alt5 Sigma a accueilli une nouvelle équipe dirigeante, mais également l'allié de la famille Trump, Zachary Witkoff, à la tête de son conseil d’administration pendant qu'Eric Trump et un autre cofondateur de World Liberty Financial, Zachary Folkman, devenaient observateurs au conseil d’administration (sans droit de vote).

Une société dans la tourmente

Est-il nécessaire de préciser que le simple achat de ces 1,5 milliard de dollars en tokens WLFI a permis à la famille Trump d'encaisser quelques dizaines de millions de dollars supplémentaires, puisqu'elle conserve 75 % des recettes issues des ventes de cette cryptomonnaie ?

Une raison visiblement suffisante pour ne pas trop creuser dans le CV de certains hauts responsables de l'entreprise, jusqu'à ce qu'une affaire de blanchiment d’argent au Rwanda datant du mois de mai refasse surface au sujet de l'une de ses filiales et de son dirigeant, jugé responsable et condamné à une peine de prison.

Rapidement, le Conseil d'administration a affirmé avoir découvert les faits à la fin août, avant la mise en place de la WLFI Treasury. L'entreprise a ensuite suspendu son PDG au mois d'octobre, en poste depuis un peu plus d'une année, sans donner de raison officielle.

Une affaire qui ne s'arrête pas là, puisque Alt5 Sigma vient également d'annoncer cette semaine la fin de sa collaboration avec son directeur général par intérim, mais également la mise à l'écart de son directeur des opérations, sans expliquer les raisons de ces changements.

Un turn over qui interroge, pendant que son président actuel prend ses fonctions au poste de directeur général.

Source : Bloomberg

