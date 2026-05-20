La Caroline du Sud interdit officiellement les monnaies numériques de banque centrale

Alors que les avis divergent autour des monnaies numériques de banque centrale, la Caroline du Sud a fait son choix : c'est non. Nous faisons le point sur cette décision.

le 20 mai 2026 à 17:00.

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Vincent Maire

La Caroline du Sud interdit officiellement les monnaies numériques de banque centrale

La Caroline du Sud dit non aux monnaies numériques, mais pas aux cryptos

En Europe, la tendance est à promouvoir l’euro numérique, une monnaie numérique de banque centrale (MNBC) dont personne ne veut. Aux États-Unis, la tendance est à contre-courant, alors qu’il s’agissait de l’une des promesses de campagne de Donald Trump.

Lors de sa prise de fonction en janvier 2025, l’intéressé avait signé un « executive order » pour interdire ces monnaies, mais la mesure aurait pu être compromise par le prochain président américain. Pour pallier cela, l’Anti-CBDC Surveillance State Act a par la suite été adopté.

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Permettant un contrôle accru sur les citoyens et leurs dépenses, ces fameuses MNBC n’ont effectivement d’intérêt que pour les régimes politiques adeptes de toujours plus de surveillance et de privation de liberté.

Dans la continuité du gouvernement fédéral, la Caroline du Sud a officiellement promulgué la loi S.163 « afin d'interdire à toute autorité gouvernante d'accepter ou d'exiger un paiement en monnaie numérique de banque centrale ou de participer à un test de monnaie numérique de banque centrale ».

Introduit le 14 janvier et adopté le 6 mai dernier, le texte a finalement été signé mardi par le gouverneur Henry McMaster.

Outre l’interdiction de MNBC, cette loi prend une tournure plutôt pro-crypto, notamment en autorisant les paiements crypto pour les entreprises et particuliers, mais en encadrant toutefois le minage pour ne pas déstabiliser le réseau électrique.

👉 Dans l'actualité également — Emmanuel Macron compare les cryptomonnaies à un Far West pour les criminels et les terroristes

En Europe, l'euro numérique reste pour sa part bel et bien au programme, et devrait être déployé dès 2029 pour le grand public.

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Source : Texte de loi

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