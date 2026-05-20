Emmanuel Macron compare les cryptomonnaies à un Far West pour les criminels et les terroristes

Utilisant les poncifs habituels, Emmanuel Macron a appelé mardi à réguler les cryptomonnaies pour ne pas créer un Far West propice aux terroristes. En 2026, de tels propos sont-ils toujours pertinents ?

Emmanuel Macron appelle à réguler les cryptomonnaies

Pas plus tard qu'hier, nous soulignions une fois de plus pourquoi les cryptomonnaies ne sont pas un outil adapté pour les activités illicites. Peut-être avez-vous lu cet article, mais il semble en tout cas peu probable qu'Emmanuel Macron en ait fait de même, compte tenu de ses propos à l'occasion de la 5e édition de la conférence « No Money for Terror » à Bercy sur la lutte contre le financement du terrorisme :

Financement du terrorisme: Emmanuel Macron appelle à réguler les cryptomonnaies pour éviter un nouveau "Far West"#BFM2 pic.twitter.com/cNSVLAw8Do — BFM (@BFMTV) May 19, 2026

Ainsi, le président de la République a comparé les cryptomonnaies au Far West :

Il n'y a pas de monde soutenable, en paix, de régulation et de stabilité financière pour nos pays, si, en quelque sorte, nous réinventons un Far West que nous avons régulé. Nous avons connu un monde financier sans régulation aucune, c'est celui-là même qui nous a conduits progressivement à réguler nos acteurs par des règles de soutenabilité, de liquidités, par aussi des règles de transparence pour traquer les flux illicites et le financement d'activités illicites. Ne laissons pas s'installer autour des crypto-actifs une forme d'opportunité pour les criminels, les terroristes, ou des voies de détournement des règles que nous avons créées.

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Juste avant, Emmanuel Macron expliquait que les institutions du système financier traditionnel pourraient tenir rigueur aux régulateurs d'avoir permis aux cryptomonnaies de se développer hors du cadre qui leur est imposé :

Et je le dis ici avec beaucoup de gravité, si nous laissons un continent émergeant totalement hors de régulation, hors des instruments que nous avons développés, d'abord de facto, nous serons complices d'activités terroristes ou de criminalité organisée, mais surtout, dès l'année prochaine ou l'année suivante, nous aurons des débats légitimes qui viendront d'acteurs régulés qui nous diront « vous ne nous apportez plus le level playing field [règles du jeu équitables, ndlr] », comme on dit en bon français, « vous nous imposez toutes les règles et à côté vous nous créez des compétiteurs qui n’en ont aucune ».

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Face à ces propos, il convient toutefois de faire une petite remise en contexte. Pour 2025, Chainalysis rapporte que la part des transactions illicites dans les cryptomonnaies est de moins de 1 % des volumes. Pour le système financier traditionnel, la fourchette de 2 à 5 % du PIB mondial est souvent citée, bien que le manque de transparence comparé aux cryptomonnaies oblige à prendre des pincettes.

Par ailleurs, c'est sur ces mêmes poncifs que les banques se sont appuyées pour faire voter des réglementations bridant l'innovation, à l'instar du règlement MiCA qui ferme des portes aux petites startups.

Pire encore, concernant ce fameux Far West cité par Emmanuel Macron : la France est aujourd'hui le pays le plus insécuritaire au monde pour détenir des cryptomonnaies. Cela est dû à plusieurs facteurs, que ce soit le laxisme de notre système judiciaire, la propagande politique et médiatique cherchant à faire passer les cryptomonnaies comme un moyen facile de détourner de l'argent, les fuites de données presque quotidiennes des systèmes informatiques étatiques, et même la corruption d'agents des impôts, comme dans le cas comme la fameuse Ghalia C., employée de la DGFiP de Bobigny, qui transmettait des informations confidentielles à des réseaux criminels.

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Malgré toutes ces lacunes et pour reprendre des mots utilisés par Emmanuel Macron par le passé, il est plus simple de « mettre la poussière sous le tapis », afin de faire passer les cryptomonnaies comme un écosystème criminel, de façon à mieux le contrôler et le surveiller ensuite, toujours pour le sacro-saint motif de protéger les citoyens et la stabilité du système financier.

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Source : BFM

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