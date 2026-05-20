N26 lance un nouveau fonds pour votre épargne — Est-ce plus intéressant que le Livret A ?

La néobanque N26 a dévoilé un nouveau fonds monétaire avec un objectif de rendement à 2,1 %. Quelles sont les modalités ? Est-ce plus intéressant qu'un Livret A ?

N26 dévoile un nouveau fonds monétaire à 2,1 % par an

Si les banques traditionnelles sont encore à la traîne, de plus en plus de néobanques lancent des offres de comptes rémunérés pour permettre à leurs clients de faire fructifier leur épargne. Dans ce contexte, N26 a présenté cette semaine un nouveau « fonds monétaire flexible », venant ainsi compléter son offre comprenant notamment un Plan d’épargne en actions (PEA), un compte titres et des cryptomonnaies.

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Ainsi, ce nouveau fonds est proposé avec un objectif de rendement de 2,1 % par an, accessible dès 1 euro de dépôt. Ce produit opte pour la flexibilité, avec des intérêts versés quotidiennement, des retraits à tout moment et sans frais de transaction, bien qu’il faille tout de même noter que des frais de gestion peuvent s’appliquer et que « le produit des ventes peut prendre jusqu'à deux jours ouvrables pour être crédité sur le compte du client ».

Concernant le taux en question, celui-ci est donné pour référence en date du 14 mai et dépend principalement des taux monétaires en vigueur. En effet, les liquidités sont investies dans divers instruments obligataires à court terme et, comme la plupart des livrets et fonds monétaires, leur rendement fluctue en fonction des taux de la Banque centrale européenne (BCE).

Sur le papier, il semble en tout cas plus intéressant que le Livret A, dont le taux est actuellement fixé à 1,5 %. Toutefois, une subtilité non présente sur le Livret A est à prendre en compte : la fiscalité.

Comme la majorité des gains financiers, ce type de fonds est sujet au prélèvement unique forfaitaire : la fameuse flat tax. Jusqu’en 2025, cette flat tax était de 30 %, mais, l’année dernière, les sagaces députés de La France Insoumise (LFI) ont eu l’idée lumineuse de faire augmenter la Cotisation sociale généralisée (CSG), au sempiternel motif qu’il faut taxer les vilains actionnaires. Tout le monde étant logé à la même enseigne, cette flat tax est désormais de 31,4 %, quand bien même vous seriez payé au SMIC.

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Pour en revenir au nouveau fonds proposé par N26, ce dernier générerait par exemple 21 euros d’intérêts par an pour 1000 euros investis, sous réserve d’atteindre son objectif, contre 15 euros actuellement pour le Livret A. Sur ces 21 euros, il faudrait toutefois s’acquitter de 6,59 euros d’impôts, laissant dès lors 14,41 euros de bénéfices nets.

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