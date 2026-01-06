Bientôt un retrait « gratuit » sur les plans d’épargne entreprise ? Certains salariés pourraient débloquer 2 000 euros de leurs plans d’épargne entreprise (PEE) en 2026. C’est une idée suggérée par Bercy, qui souhaite ainsi relancer la consommation. Serge Papin, ministre des petites et moyennes entreprises, l’a proposé hier, avec certaines conditions. Seuls les salariés gagnant au maximum […]

Bientôt un retrait « gratuit » sur les plans d’épargne entreprise ?

Certains salariés pourraient débloquer 2 000 euros de leurs plans d’épargne entreprise (PEE) en 2026. C’est une idée suggérée par Bercy, qui souhaite ainsi relancer la consommation. Serge Papin, ministre des petites et moyennes entreprises, l’a proposé hier, avec certaines conditions.

Seuls les salariés gagnant au maximum 2 smics pourraient faire usage de ce retrait unique défiscalisé. Par ailleurs, les 2 000 euros devraient avoir été présents sur le compte au 31 décembre 2025. On rappelle que normalement, les fonds placés sur des plans d’épargne entreprise sont bloqués pour une période de 5 ans, hors changements familiaux ou achats liés à la transition énergétique.

Ce déblocage exceptionnel pourrait servir à relancer la consommation, toujours selon Serge Papin :

[Cela aurait] un effet massif au niveau individuel, sans déstabiliser les PEE qui visent à financer les entreprises et la productivité.

Le projet permettrait de débloquer 4 milliards d’euros sur les 200 milliards actuellement contenus dans les plans épargne entreprise. Cette décision, prise par décret, ne serait pas soumise à un vote à l’Assemblée. Le ministre des PME affirme cependant que des « discussions » devront avoir lieu avant sa mise en place.

Source : France Info

