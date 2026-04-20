Baisse du pouvoir d'achat des français : une inflation cumulée estimée à 17 % depuis 2020

L’inflation vient de connaître une nouvelle augmentation significative suite au déclenchement du conflit au Moyen-Orient. Une perte de pouvoir d’achat estimée à 17 % depuis 2020 pour la France, qui ne s’en sort pourtant pas si mal par rapport au reste du monde.

« Si votre salaire n’a pas augmenté d’au moins 17 %, vous avez perdu du pouvoir d’achat »

Le conflit déclenché depuis la fin du mois de février par les États-Unis et Israël au Moyen-Orient a entraîné une hausse inévitable des prix du carburant, avec le risque associé d'une nouvelle envolée de l'inflation dans un contexte déjà compliqué pour les ménages français.

Une situation récemment pointée par le stratégiste boursier Nicolas Chéron sur le réseau X, dans une publication où il reprend les chiffres de l'inflation cumulée publiés par la Deutsche Bank, sur la période post-Covid allant de 2020 à 2025.

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Un bilan assez problématique, puisque les données de ce graphique indiquent un taux d'inflation estimé à 17 % pour la France sur cette période, qui reste toutefois « plutôt bas comparé à d’autres pays », comme par exemple les États-Unis (23 %), la Russie (44 %), mais également le Royaume-Uni (24 %), l'Allemagne (22 %) et la Pologne (42 %).

La France affiche une inflation cumulée de 17 % depuis 2020

De quoi permettre à Nicolas Chéron d'affirmer que « si votre salaire n’a pas augmenté plus vite que l'inflation, vous êtes en perte ». Une baisse importante du pouvoir d'achat en tout juste quelques années qui « ronge lentement votre épargne » et face à laquelle « investir à long terme est indispensable ».

À noter : cette situation frappe de toute évidence moins violemment la zone asiatique identifiée sur cette carte, dont l'inflation cumulée affiche un très modeste 6 % pour la Chine et une moyenne de 11,3 % pour les autres pays, en incluant le record de 24 % affiché par les Philippines.

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Une situation accentuée par le conflit au Moyen-Orient

Une inflation de 17 % très problématique pour le pouvoir d'achat des ménages français et dont la perception peut souvent paraître bien plus élevée au niveau du ressenti. D'autant plus avec les tensions actuelles au Moyen-Orient dont « les effets se dessinent d’ores et déjà » sur la gestion de l'épargne, selon la dernière étude économique de BPCE L'Observatoire.

En effet, les ménages font état de leurs inquiétudes concernant l'inflation - 1,7 % en mars - et une nouvelle perte de pouvoir d'achat « dans un environnement plus incertain et d’accroissement anticipé des prix », avec un impact jugé « particulièrement négatif sur les dépôts à vue ».

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Les retraits massifs à venir sur l’épargne logement (PEL) profiteraient un peu moins à l’assurance-vie, du fait de la hausse du taux du livret A. On continuerait cependant à assister, comme en 2025, à la poursuite de la réorientation des placements financiers au profit de l’assurance-vie, des livrets B-CSL et des dépôts à vue au détriment de l’épargne-logement et des comptes à terme, les livrets réglementés profitant de la hausse des taux réglementés. BPCE

Une situation face à laquelle les performances actuelles du Bitcoin peuvent paraître fragiles. Il semble toutefois important de rappeler que le cours du BTC a enregistré une hausse supérieure à 550 % depuis la fin de l'année 2020. De quoi permettre de supporter un peu mieux les effets de l'inflation...

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Sources : Nicolas Chéron, BPCE

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