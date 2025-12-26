Malgré sa baisse actuelle, l’année 2025 restera celle de l’inscription d’un nouveau record au palmarès du Bitcoin avec un sommet à 126 000 dollars. Mais peut-être qu’il n’a finalement même pas dépassé les 100 000 dollars, si l’on ajuste son prix à l’inflation depuis 2020. On fait les comptes…

Bitcoin : un sommet à 126 000 dollars pas si évident qu'il y paraît

Depuis son lancement en 2009, l'évolution du prix du Bitcoin ne cesse de valider de nouveaux records historiques, au point d'afficher un rendement de 27 600 % sur la dernière décennie si l'on se base sur son sommet inscrit à 126 000 dollars en octobre dernier.

Un parcours sous haute volatilité dont la principale unité de mesure reste le dollar américain, afin d'estimer l'ampleur de ses élans haussiers, mais également des corrections - comme c'est le cas actuellement - qui jalonnent le cours du BTC.

Pourtant, la forte volatilité du Bitcoin pourrait bien se heurter à une autre mesure d'instabilité économique, si l'on en croit les calculs publiés en cette fin d'année sur le réseau X par l'analyste en chef de la société Galaxy Digital, Alex Thorn, au point de remettre en perspective son passage pourtant historique des 100 000 dollars.

Prix du Bitcoin ajusté à l'inflation depuis 2020

En effet, l'unité de mesure en dollar couramment utilisée pour calculer le prix des cryptomonnaies - mais également la « stabilité » de plus de 99 % de la quantité de stablecoins en circulation - fait face à une dévaluation chronique de sa valeur depuis de nombreuses années, du fait de l'inflation.

Une situation très clairement exposée par Alex Thorn à l'aide d'un graphique dont la conclusion apparaît comme assez dérangeante :

Si l’on ajuste le prix du Bitcoin à l’inflation en utilisant des dollars de 2020, le BTC n’a jamais franchi les 100 000 dollars. Alex Thorn

Face à l'inflation, le BTC n'aurait même pas dépassé les 100 000 dollars

Pour bien comprendre cette affirmation, il faut considérer le prix du dollar du début de l'année 2020, ou plus exactement sa valeur effective mesurée en termes de pouvoir d'achat. Car 1 dollar vaut toujours 1 dollar, mais il en faut à chaque fois un peu plus pour pouvoir acheter des biens équivalents au fil du temps.

De ce fait, le prix du Bitcoin a bien dépassé les 100 000 dollars en valeur nominale, mais les choses paraissent tout de suite moins évidentes si l'on recalcule le cours du BTC en « dollars constants de 2020 », c'est-à-dire sans y appliquer « la baisse du pouvoir d’achat mesurée par l’indice des prix à la consommation (CPI) » au cours de ces dernières années.

En réalité, son plus haut s’est établi à 99 848 $ en dollars de 2020, aussi surprenant que cela puisse paraître. Cet ajustement tient compte de la baisse du pouvoir d’achat mesurée par l’indice des prix à la consommation (CPI), de manière incrémentale, pour chaque publication d’inflation de 2020 à aujourd’hui. Alex Thorn

Pourquoi avoir choisi le dollar de janvier 2020 comme valeur de référence, alors que selon les calculs d'un intervenant dans les commentaires de ce post le prix du Bitcoin basé sur son pouvoir d'achat de 2009 aurait fait plonger son dernier sommet historique à 83 000 dollars ?

La réponse est simple : il s'agit de la valeur du dollar avant les énormes injections de liquidités faites par les banques centrales pendant et après le Covid.

Source : Alex Thorn

