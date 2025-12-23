Suite à un récent sommet historique enregistré début novembre, la puissance de calcul allouée à la blockchain du Bitcoin affiche une baisse notable pour la fin de l’année. Serait-ce un scénario favorable à un retour haussier du BTC ?

Baisse de la puissance de calcul des mineurs du Bitcoin

L'évolution de la blockchain du Bitcoin repose sur certains prérequis essentiels, comme une hausse régulière et soutenue du BTC afin de combler le manque à gagner de ses mineurs lors de chaque nouveau halving enclenchant une division par 2 de leurs revenus.

Une nécessité d'autant plus importante que la difficulté de minage augmente dans le même temps de manière constante, au point d'afficher de nouveaux sommets réguliers. Le but : aligner la complexité d'obtention d'un bloc sur le nombre de mineurs présents et la puissance de calcul (hashrate) disponible.

Dans le même temps, cette puissance de calcul dédiée à la blockchain du Bitcoin enregistre un recul significatif de 4 % sur les 30 derniers jours. Une situation présentée comme étant « la plus forte baisse depuis avril 2024 », selon les analystes de VanEck.

Évolution du hashrate du Bitcoin sur la dernière année

En cause, la forte baisse du cours du BTC entraînant la mise à l'arrêt de certaines machines, mais également de nouvelles pressions chinoises sur cette industrie au niveau local et un attrait pour le secteur de l'IA potentiellement plus rentable qui pourrait « entraîner la disparition d'une part équivalente à 10 % de la puissance de hachage du réseau Bitcoin ».

On estime que près de 400 000 machines de minage ont été mises à l’arrêt. Même si la rentabilité des mineurs a été mauvaise récemment, de nombreux acteurs continuent de miner malgré des périodes d’économie défavorable, car ils croient au futur de Bitcoin. VanEck

Un scénario haussier pour les détenteurs à long terme de BTC ?

Selon les spécialistes de VanEck, cette baisse de la puissance de calcul allouée à la blockchain du Bitcoin pourrait apparaître comme le signe d'une difficulté de l’industrie minière à continuer d'exister dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Mais la réalité pourrait bien apparaître comme totalement différente...

En comparant les rendements futurs du BTC à 90 jours aux variations passées sur 30 jours du taux de hachage depuis 2014, nous constatons que les rendements futurs ont davantage de chances d’être positifs lorsque le taux de hachage diminue plutôt que lorsqu’il augmente (65 % contre 54 %). Par ailleurs, nous constatons que les rendements moyens futurs à 180 jours sont supérieurs d’environ 30 points de base (+20,5 % contre 20,2 %) lorsque le taux de hachage recule plutôt que lorsqu’il progresse. VanEck

Une hausse à venir du BTC qui pourrait être soutenue par le réenclenchement du processus d'accumulation des Digital Asset Treasuries (DAT). En particulier si l'on considère que plus la compression du taux de hachage persiste dans le temps, plus les rendements positifs espérés risquent de se produire avec une ampleur augmentée.

Acheter du BTC lorsque la croissance du taux de hachage sur 90 jours est négative, plutôt qu’à n’importe quel autre moment, a historiquement amélioré les rendements futurs à 180 jours. VanEck

Source : VanEck

