Le développement de l’intelligence artificielle connaît une croissance exponentielle et parfois en dehors des contrôles nécessaires, au point de ne pas toujours savoir ce qu’elle fait exactement. Une situation à l’origine de la découverte improbable d’un agent IA ayant apparemment décidé par lui-même de miner de la crypto en détournant sa puissance de calcul d’entraînement.

Un agent IA décide de miner des cryptomonnaies

Malgré quelques trop rares garde-fous plus imposés que véritablement mis en place de manière volontaire, le développement de l’IA se propage dans tous les domaines de la société parfois au-delà des limites que certains pensaient avoir fixé, au point de voir, par exemple, une part importante de ses agents privilégier le Bitcoin pour leurs opérations financières.

Un intérêt pour la crypto qui pourrait permettre d'en faire la véritable monnaie d'Internet, notamment dans le cadre des échanges de type agent à agent (A2A) en pleine explosion. Toutefois, ce rapprochement semble également impliquer des activités plus insolites, comme le minage pratiqué de manière apparemment autonome.

En effet, de récentes données mises en lumière par Alexander Long sur le réseau X font état de « déclarations délirantes enfouies dans un rapport technique d’Alibaba ». En cause : une série de violations de sécurité détectées en provenance de serveurs d'entraînement destinés à un agent IA (dont le nom reste inconnu) impliquant des « schémas de trafic compatibles avec une activité de minage de cryptomonnaies ».

Rapport d'Alibaba au sujet d'un agent IA ayant décidé de miner de la crypto

Nous avons initialement traité cet incident comme un problème de sécurité classique. Cependant, les violations se sont reproduites de manière intermittente, sans schéma temporel clair d'une exécution à l'autre. Dans les journaux du modèle correspondant, nous avons observé que l'agent initiait de façon proactive les appels d'outils pertinents et les étapes d'exécution de code qui ont conduit à ces actions réseau. Rapport Alibaba

Une réaffectation non autorisée de ses capacités GPU

Une question s'impose alors dans tous les esprits : comment cet agent IA visiblement indiscipliné a-t-il pu accéder à la puissance de calcul nécessaire pour effectuer des opérations minières ? Tout simplement en détournant une partie des capacités énergétiques dédiées à sa procédure d'apprentissage par renforcement, sans aucune autorisation préalable.

Nous avons également observé un détournement de la puissance de calcul de l'entraînement effectué en toute discrétion afin d'opérer une réaffectation non autorisée de la capacité GPU disponible pour le minage de cryptomonnaie, augmentant les coûts opérationnels et introduisant une exposition juridique et réputationnelle évidente. Rapport Alibaba

Selon les termes du rapport, cette activité apparemment exempte de toute intervention humaine préalable implique des « comportements non sécurisés, apparus sans instruction explicite et, plus inquiétant encore, en dehors du cadre prévu par le bac à sable (sandbox) » mis en place.

La conclusion peut prendre 2 formes bien distinctes : s'agit-il d'une confirmation de l'intérêt des cryptomonnaies émise par un agent IA devenu autonome, ou de la preuve que ces modèles peuvent produire des comportements incontrôlables en dehors des cadres autorisés ?

Source : Alexander Long

