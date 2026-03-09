Créer une identité on-chain pour les agents IA ? Ethereum veut en faire des « acteurs économiques responsables »

Le développement actuel de l’intelligence artificielle est à l’origine d’une multiplication exponentielle des opérations et interactions réalisées sur Internet par les agents IA et autres services agentiques. Une réalité à laquelle Ethereum souhaite appliquer le principe d’identité et de réputation, afin de transformer ces lignes de code en véritables « acteurs économiques responsables ».

le 9 mars 2026 à 8:30.

2 minutes de lecture

author image

Hugh Bernard

Ethereum : un standard Trustless Agents (ERC-8004) pour identifier les IA

Difficile d'ignorer la place toujours plus importante que prend l'IA dans nos réalités numériques, mais également dans le développement stratégique de l'écosystème des cryptomonnaies pris en étau entre une fuite des mineurs de Bitcoin vers ce nouveau marché plus rentable et l'espoir de voir ses agents préférer le BTC aux autres monnaies dans le cadre de leurs opérations financières.

Une réalité face à laquelle souhaite apparemment réagir Ethereum, afin de permettre à ces agents IA et autres services agentiques de passer du simple statut de code informatique à celui de véritables « acteurs économiques responsables », à l'aide du standard Trustless Agents (ERC-8004).

👨‍🏫 C'est quoi Ethereum ? Tout savoir sur cette blockchain et sa cryptomonnaie ETH

Pourquoi une telle initiative ? Tout simplement pour permettre d'appliquer un modèle d'identité numérique et de réputation à ces nouveaux acteurs de l'intelligence artificielle à l'origine d'un « commerce agent à agent (A2A) fragmenté » et dont les réputations restent « verrouillées à des plateformes spécifiques ».

blockquote icon

En ce moment, les agents d'IA sont anonymes. Vous ne pouvez pas vérifier qui les a construits, ce qu'ils ont fait auparavant, ou s'ils travaillent avec précision. Ils ne sont que du code qui s'exécute quelque part. Le standard ERC-8004 change cela.

Milk Road

« Construire l'infrastructure pour une économie IA ouverte »

Le but de ce standard Trustless Agents proposé par Ethereum repose sur le fait d'appliquer un principe d'identification on-chain aux différents agents IA, basé sur 3 registres distincts :

  • Un registre d'identité (passeport) contenant le nom, les compétences et la localisation de l'agent ;
  • Un registre de réputation immuable qui appartient à chaque agent ;
  • Un registre de validation qui prouve que l'agent travaille correctement.

🗞️ Ethereum peut-il devenir une « technologie sanctuaire » pour résister aux pressions extérieures ?

Dans les faits, ce standard ERC-8004 permet d'associer à chaque agent IA « une identité portable on-chain basée sur le même standard ERC-721 que les NFT », à l'aide du registre d'identité. La réputation permet quant à elle d'enregistrer les retours (ou leur absence) afin de dresser un bilan vérifiable. Et enfin, la validation va plus loin en appliquant des preuves cryptographiques à un système zero-knowledge et de possibles sécurités financières, sous forme de staking.

Une initiative résumée par le compte Milk Road sur le réseau X comme une manière de « fournir 3 choses essentielles à chaque agent d'IA dans le même temps : Un profil LinkedIn, une note Yelp et un certificat de travail authentifié », alors qu'Ethereum ambitionne de « construire l'infrastructure pour une économie IA ouverte » au sein de son écosystème en livrant 34 ressources communautaires essentielles pour permettre son développement.

Sources : Ethereum, Milk Road

author profile picture

Passionné par les cryptomonnaies et le principe de décentralisation depuis de nombreuses années, je souhaite partager cette expérience avec le plus grand nombre. Je m'attache également à décrypter les enjeux associés à l'évolution de cet écosystème au sein de la finance traditionnelle.

Hugh Bernard

683 articles

Tous ses articles

